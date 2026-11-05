டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி; 'மீம்' டிசைனர்களுக்கு ஜாக்பாட்; வலைதளங்களில் கொண்டாட்டம்
டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி; 'மீம்' டிசைனர்களுக்கு ஜாக்பாட்; வலைதளங்களில் கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 05, 2026 11:01 AM
UPDATED : நவ 05, 2026 11:03 AM ADDED : நவ 05, 2026 11:01 AM
அமெரிக்காவில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில், டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி அடைந்ததை மீம் படங்கள், வீடியோக்கள் வெளியிட்டு நெட்டிசன்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அமெரிக்க தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த டிரம்பின் குடியரசு கட்சி, செனட் மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபையில் மெஜாரிட்டியை இழந்தது.
இதனால் தன்னிச்சையாக அவரால் சட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதை கொண்டாடும் வகையிலும், டிரம்பை கேலி செய்யும் வகையிலும் வலைதளங்களில் ஏராளமான மீம் படங்கள், மீம் வீடியோக்கள் பரவி வருகின்றன.
வீடியோ ஒன்றில், மரக்கிளையில் அமர்ந்து கொண்டு கோடாரியால் வெட்டுகிறார் டிரம்ப். நுனி மரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அடி மரத்தை வெட்டிய அவர், ஆற்றில் பொத்தென்று விழும் வீடியோ, பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
டிரம்ப் தோல்வியை எச்1பி விசா பணியாளர்கள் ஆடிப்பாடி கொண்டாடுவது போன்ற இன்னொரு வீடியோவும் வைரலாகி வருகிறது.
தேர்தலில் தோற்றுப்போன டிரம்ப், தள்ளுவண்டி கடையில் சர்பத் தயார் செய்வதாக சொல்கிறது இன்னொரு மீம் வீடியோ.
இதேபோல, உணவகத்தில் அவர் வேலை செய்வது போன்ற ஏராளமான வீடியோக்கள் பரவி வருகின்றன.
அதிபர் டிரம்ப்பை நான்கு பேர் சேர்ந்து 'அலேக்' ஆக துாக்கி வந்து நச்சுக்கழிவு சேகரிக்கும் குப்பைத்தொட்டியில் போடுவதாக சொல்கிறது இன்னொரு வீடியோ.
அரசியல் பூகம்பம் ஏற்பட்டு விட்டதாக கூறி, டிரம்பும் அவரது 'மகா' ஆதரவாளர்களும் தலைதெறிக்க ஓடுவதாக சொல்கிறது இன்னொரு மீம் படம்.
டிரம்ப், எலான் மஸ்க், ஜேடி வான்ஸ் ஆகியோர் மாஸ்கோ நோக்கி ஓட்டம் பிடிப்பது போல் வெளியான மீம், வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
'இட்ஸ் ஏ டிரம்ப் மீம் டே' என்று கூறி, அமெரிக்கர்கள், எக்ஸ், பேஸ்புக், இன்ஸ்டா தளங்களில் மீம்களை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.