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புதுடில்லி: இந்தியாவின் 7 சதவீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பாராட்டியுள்ளார். இதனைக் குறிப்பிட்டு, இந்திய பொருளாதாரத்தை விமர்சித்து வரும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுக்கு, டில்லி அமைச்சரும், பாஜ நிர்வாகியுமான ஆஷிஷ் சூட் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
அவர் விடுத்துள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவு; , இந்தியாவின் 7 சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அங்கீகரித்திருப்பது, அதிகரித்து வரும் நாட்டின் சர்வதேச அந்தஸ்தையும், பொருளாதார வலிமையையும் பிரதிபலிக்கிறது. இந்தியாவின் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை உலகமே அங்கீகரிக்கிறது. ராகுலும், காங்கிரசும் நாட்டின் சாதனைகளைத் தொடர்ந்து கண்டும் காணாமல் புறக்கணித்து வருகின்றனர், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியாவை பாராட்டும் டிரம்ப்... ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாத ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
இந்தியாவை பாராட்டும் டிரம்ப்... ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாத ராகுல்; பாஜ விமர்சனம்
ADDED : நவ 21, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:51 PM
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புதுடில்லி: இந்தியாவின் 7 சதவீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பாராட்டியுள்ளார். இதனைக் குறிப்பிட்டு, இந்திய பொருளாதாரத்தை விமர்சித்து வரும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலுக்கு, டில்லி அமைச்சரும், பாஜ நிர்வாகியுமான ஆஷிஷ் சூட் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
அவர் விடுத்துள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவு; , இந்தியாவின் 7 சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அங்கீகரித்திருப்பது, அதிகரித்து வரும் நாட்டின் சர்வதேச அந்தஸ்தையும், பொருளாதார வலிமையையும் பிரதிபலிக்கிறது. இந்தியாவின் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை உலகமே அங்கீகரிக்கிறது. ராகுலும், காங்கிரசும் நாட்டின் சாதனைகளைத் தொடர்ந்து கண்டும் காணாமல் புறக்கணித்து வருகின்றனர், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.