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பனாமா கால்வாயை சீனா கைப்பற்ற அனுமதிக்க மாட்டோம்; அதிபர் டிரம்ப்

பனாமா கால்வாயை சீனா கைப்பற்ற அனுமதிக்க மாட்டோம்; அதிபர் டிரம்ப்

ADDED : ஜூலை 02, 2026 08:58 AM

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 08:58 AM

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நமது நிருபர்

பனாமா கால்வாயை சீனா கைப்பற்ற ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என அதிபர் டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

மத்திய அமெரிக்க நாடான பனாமாவில் அமைந்துள்ளது பனாமா கால்வாய். கரீபியன் கடல் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலை இணைக்கும் வகையில், 82 கி.மீ., துாரத்துக்கு அமைந்துள்ளது இந்த கால்வாய். உலகின் கடல்சார் வணிகத்தில், 5 சதவீதமும், அமெரிக்காவின் வர்த்தகத்தில், 50 சதவீதமும், இந்த கால்வாய் வழியாகவே நடக்கின்றன. உலகின் முக்கிய கடல்சார் வணிகத்துக்கான இணைப்பாக இந்த கால்வாய் உள்ளது.

அமெரிக்காவால் வெட்டப்பட்ட இந்த கால்வாய், நீண்ட காலம் அமெரிக்காவால் நிர்வாகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. கடந்த, 1977ல் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்த கால்வாயை நிர்வகிக்கும் உரிமையை 1999ல் பனாமாவுக்கு அமெரிக்கா வழங்கியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 14 ஆயிரம் கப்பல்கள் இந்த பனாமா கால்வாய் வழியாகச் செல்கின்றன. அமெரிக்காவின் கப்பல்களில் சுமார் 75 சதவீதம், பனாமா கால்வாய் வழியாகதான் சென்று வருகின்றன. இதற்காக பனாமா பெரும் கட்டணத்தை அமெரிக்காவிடம் வசூலிக்கிறது.

அமெரிக்க கடற்படை கப்பல்கள் இடம் கூட கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர் என்பது தான் டொனால்டு டிரம்பின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. அமெரிக்க மக்களின் வரிப்பணத்தில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கால்வாய் என்று டிரம்ப் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்தார். சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் பனாமா கால்வாயை அமெரிக்கா கைப்பற்றும் என அதிபர் டிரம்ப் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் நடந்த நூலக திறப்பு விழாவில் அதிபர் டிரம்ப் பேசியதாவது: கடந்த காலத்தில் அமெரிக்கா இக்கால்வாயின் கட்டுப்பாட்டை பனாமாவிடம் ஒப்படைத்தது ஒரு முட்டாள்தனமான தவறு. பனாமா கால்வாயை சீனா கைப்பற்ற ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம். கட்டுப்பாட்டைப் பெற்ற பிறகு பனாமா போக்குவரத்து துறை கட்டணங்களை உயர்த்தியது. இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கால்வாயில் சீனா செல்வாக்கு செலுத்த முயல்கிறது. அதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் பே சினார்.

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