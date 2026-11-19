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சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில் 33வது ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (APEC) தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு நடந்து வருகிறது. இதில், 21 உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அனைத்து தலைவர்களும் ஒன்றாக நின்று குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த சந்திப்பின் போது, அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு, ரஷ்யா - உக்ரைன் போர், ஈரான் விவகாரம் உள்பட பல்வேறு சர்வதேச பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சீனாவில் டிரம்ப், ஜின்பிங், புடின் பேச்சுவார்த்தை; அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனை
சீனாவில் டிரம்ப், ஜின்பிங், புடின் பேச்சுவார்த்தை; அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனை
ADDED : நவ 19, 2026 02:23 PM
ADDED : நவ 19, 2026 02:23 PM
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சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் உள்ள ஷென்சென் நகரில் 33வது ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் (APEC) தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு நடந்து வருகிறது. இதில், 21 உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக மற்றும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். அனைத்து தலைவர்களும் ஒன்றாக நின்று குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த சந்திப்பின் போது, அணு ஆயுத கட்டுப்பாடு, ரஷ்யா - உக்ரைன் போர், ஈரான் விவகாரம் உள்பட பல்வேறு சர்வதேச பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.