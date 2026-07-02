டிரம்பின் வருவாய் ரூ.22,000 கோடி: 'கிரிப்டோகரன்சி' மூலம் குவித்துள்ளார்
டிரம்பின் வருவாய் ரூ.22,000 கோடி: 'கிரிப்டோகரன்சி' மூலம் குவித்துள்ளார்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:05 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 02:05 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஹோட்டல்கள், கோல்ப் மைதானங்கள், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் அதிகம் ஈடுபட்டிருந்தாலும், கடந்த ஆண்டில் அவரது வருவாய் 22,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு உயர, 'கிரிப்டோகரன்சி' எனப்படும் மெய்நிகர் நாணய முதலீடு பெரிய அளவில் உதவியுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் தொழில் குழுமம், ஹோட்டல்கள், வணிக வளாகங்கள், கோல்ப் விளையாட்டு மைதானங்கள், நிலம் விற்பனை போன்ற ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டு உள்ளது.
முன்னர் இந்த தொழில்களில் இருந்தே டிரம்ப் குழுமத்துக்கு பெருமளவு வருவாய் வந்தது. ஆனால், தற்போது கிரிப்டோகரன்சி எனப்படும் டிஜிட்டல் கரன்சி தொடர்பான தொழில் அதை விஞ்சிவிட்டது.
டிரம்ப் குடும்பம் 2024ல் கிரிப்டோ தொழிலில் முழுமையாக இறங்கியது. 'வேர்ல்டு லிபர்டி பினான்ஷியல்' என்ற பெயரில் புதிய கிரிப்டோகரன்சியை துவக்கினர். அதில், அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் அவரது மகன்கள் முக்கிய பங்குதாரர்கள்.
கடந்த ஆண்டு டிரம்ப் அதிபராவதற்கு முன், 'டிரம்ப் மீம் காயின்' என்ற கிரிப்டோகரன்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
அதன் பின், டிரம்ப் குழுமத்தின் வருவாய் கிரிப்டோ திட்டங்கள் மூலம் பல மடங்கு உயர்ந்தது.
கடந்த, 2024ல் 6,000 கோடி ரூபாயாக இருந்த மொத்த வருவாய், 2025ல் மூன்று மடங்கிற்கு மேல் உயர்ந்து 22,000 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. அதில் 11,900 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிரிப்டோகரன்சி மூலம் வந்தவை.
அதிபர் டிரம்ப் தன் முந்தைய பதவிக்காலத்தில் கிரிப்டோகரன்சி ஒரு ஏமாற்று வேலை என விமர்சித்திருந்தார்.