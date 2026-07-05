அமெரிக்க சுதந்திர தின விழாவில் அரசியல் பேசிய டிரம்பால் சர்ச்சை
அமெரிக்க சுதந்திர தின விழாவில் அரசியல் பேசிய டிரம்பால் சர்ச்சை
ADDED : ஜூலை 05, 2026 09:24 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 09:24 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் 250வது சுதந்திர தின நிறைவு விழா கொண்டாட்டத்தின் போது, அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், தேசப் பற்றுடன், சொந்த கட்சியின் அரசியல் கொள்கைகளையும் கலந்து பேசியதால் சர்ச்சை ஏற்பட்டது.
அமெரிக்கா சுதந்திரம் அடைந்து 250 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள நேஷனல் மாலில் நேற்று இரவு( ஜூலை 04), 'சல்யூட் டூ அமெரிக்கா' என்ற பிரமாண்ட நிறைவு விழா நடந்தது.
இதில் உரையாற்றிய அதிபர் டிரம்ப், 'மனித வரலாற்றின் மிக உன்னதமான சாதனை அமெரிக்கா' என பெருமிதம் தெரிவித்தார். 'அமெரிக்க வரலாற்றில் மிகவும் மகிழ்ச்சியான, பெருமைமிக்க தருணங்களில் இதுவும் ஒன்று' என்றார்.
இரண்டாம் உலகப் போரில் பங்கேற்ற முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், வியட்நாம் போரில் சிறப்புப் படைக்கு தலைமை வகித்த முதல் கருப்பின அதிகாரி உள்ளிட்டோரை கவுரவித்தார்.
அதேநேரத்தில், சுதந்திர தின உரைகளில் வழக்கமாக இடம்பெறும் தேசிய ஒற்றுமை அழைப்பை விடுத்து, தன் அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் டிரம்ப் வலியுறுத்தினார்.
தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பான 'சேவ் அமெரிக்கா சட்டம்' மீதான தனது ஆதரவை மீண்டும் வலியுறுத்திய அவர், துப்பாக்கி வைத்திருக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்ட உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் பேசினார்.
மேலும், கம்யூனிசத்துக்கு எதிரான விமர்சனங்களையும் மீண்டும் முன்வைத்தார். சுதந்திரத் தின உரைகளில் கட்சி அரசியலைத் தவிர்ப்பதே அமெரிக்க அதிபர்களின் நீண்டகால மரபாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், வரவிருக்கும் நவம்பர் மாத இடைக்காலத் தேர்தலை மனதில் வைத்து, அதிபர் டிரம்ப் இந்த மேடையை அரசியல் பிரசார களமாக மாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
விழாவையொட்டி அமெரிக்காவின் பல நகரங்களில் அணிவகுப்புகள், வாணவேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. ஆனால், கிழக்கு கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவிய கடும் வெப்பம் மற்றும் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக சில நகரங்களில் நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.