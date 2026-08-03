அரசு வழக்கறிஞர் பதவி கிடைக்காமல் த.வெ.க., கூட்டணி கட்சிகள் அதிருப்தி
அரசு வழக்கறிஞர் பதவி கிடைக்காமல் த.வெ.க., கூட்டணி கட்சிகள் அதிருப்தி
ADDED : ஆக 03, 2026 05:25 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 05:25 AM
மதுரை: அரசு வழக்கறிஞர்கள் பதவியை எதிர்பார்த்து ஏமாற்றமடைந்ததால், த.வெ.க., அரசை ஆதரித்து வரும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் அதிருப்தியில் உள்ளன.
தமிழகத்தில் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆட்சி செய்த தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., ஆகிய கட்சிகள், கூட்டணி ஆட்சிக்கு ஒரு போதும் வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை. நடந்து முடிந்த சட்டச பை தேர்தலில், அக்கட்சிகளை வீழ்த்தி ஆட்சிக்கு வந்த த.வெ.க., தேர்தலுக்கு முன் உறுதியளித்தது போலவே, கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்துள்ளது.
த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவளிக்கும் காங்.,-- வி.சி.க., முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் ஆட்சியிலும் பங்கு வகிக்கின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக, அரசு வழக்கறிஞர் பதவிகளும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. காங்கிரஸ், வி.சி.க., ஆகிய கட்சிகளின் வழக்கறிஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்தனர்.
ஆனால், ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க.,வை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்களுக்கே, மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் தொடங்கி உயர் நீதிமன்றம் வரை அரசு வழக்கறிஞர், சிறப்பு அரசு பிளீடர் பதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் , காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் அதிருப்தியில் உள்ளன.
மதுரை மாவட்ட காங்., வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் முத்துப்பாண்டி கூறுகையில், ''ஆட்சியில் பங்கு வகிப்பதால், அரசு வழக்கறிஞர் பதவிகளிலும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என காங்., உட்பட கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்பார்த்தன. காங்கிரசுக்கு 25 சதவீதத்துக்கு மேல் கிடைக்கும் என ஆர்வமாக இருந்தோம். கட்சியின் மாநில தலைமை வாயிலாக மனுக்கள் அளித்தும் கிடைக்கவில்லை,'' என்றார்.