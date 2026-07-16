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இன்று லஞ்சத்தில் மாட்டியவர்கள்!

இன்று லஞ்சத்தில் மாட்டியவர்கள்!

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UPDATED : ஜூலை 16, 2026 07:21 AM

ADDED : ஜூலை 16, 2026 06:06 AM

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UPDATED : ஜூலை 16, 2026 07:21 AM ADDED : ஜூலை 16, 2026 06:06 AM

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நமது நிருபர்


ரூ1.30 லட்சம்﻿ லஞ்சம் வாங்கிய த.வெ.க., நிர்வாகி கைது

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாம்பாக்கம் ஊராட்சி தலைவரான வீராசாமி, தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் இணைந்தவர்; த.வெ.க.,வில் செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட இணை செயலராக இருந்தார். இவர், ஊராட்சியில் நடந்த பணிகளுக்கான தொகையை விடுவிக்க, நவீன் என்ற ஒப்பந்ததாரரிடம் 1.30 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக, சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவியது.

இதுகுறித்து நேற்று விளக்கமளித்த வீராசாமி, ''எனக்கு ஏற்கனவே பழக்கமான ஒப்பந்ததாரர் நவீன், என்னிடம் பணம் வாங்குவதும், திருப்பி கொடுப்பதும் வழக்கம். அந்த வகையில் எனக்கு பணம் கொடுத்ததை தவறாக சித்தரித்து, நான் லஞ்சம் வாங்குவதாக வீடியோவை பரப்பி வருகின்றனர். முதல்வர் விஜய்க்கும், எனக்கும் கெட்ட பெயர் உருவாக்க முயல்கின்றனர்,'' என்றார்.

இந்நிலையில், கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் நடந்து கொண்டதால், த.வெ.க., அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் கட்சி பொறுப்பில் இருந்து வீராசாமியை நீக்கி, த.வெ.க., தலைமை நேற்று உத்தரவிட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, ஒப்பந்ததாரர் நவீன் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த தாழம்பூர் போலீசார், நேற்றிரவு வீராசாமியை கைது செய்தனர்.

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பெண் வட்டார விரிவாக்க அலுவலர் கைது

சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் சமூக நலத்துறை வட்டார விரிவாக்க அலுவலராக பணிபுரிபவர் ஜெயராணி. இவரை காளையார்கோவிலைச் சேர்ந்த சிவானந்த் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் திட்டத்தில் பயன் பெற அணுகினார். அதற்கு ஜெயராணி ரூ.1000 லஞ்சம் கேட்டார்.



இது குறித்து சிவகங்கை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் சிவானந்த் புகாரளித்தார். லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் ஆலோசனையின் படி ரசாயனம் தடவிய ரூபாயை நேற்று ஜெயராணியிடம் சிவானந்த் கொடுத்தார். அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஜெயராணியை கைது செய்தனர்.

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