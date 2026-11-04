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- நமது நிருபர் -
டில்லி பேரணியில் பங்கேற்குமாறு, த.வெ.க., அமைச்சர்களிடம், தமிழக காங்., முன்னணி தலைவர்கள் மற்றும் எம்.பி.,க்கள் அழைப்பு விடுத்தனர். ஆனால், டில்லி பேரணியில் பங்கேற்காமல், த.வெ.க., புறக்கணித்து விட்டது.
தமிழகத்தில், காங்கிரசுடன் கூட்டணி; மத்திய பா.ஜ., அரசுடன் இணக்கம் என்பதையே, முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார். அதனால், 'இண்டி' கூட்டணி பேரணியில் பங்கேற்க, தன் கட்சியினருக்கு தடை விதித்து விட்டார். அதனால், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்.
டில்லி பேரணியில் த.வெ.க., ஆப்சென்ட்; ராகுல் அப்செட்
டில்லி பேரணியில் த.வெ.க., ஆப்சென்ட்; ராகுல் அப்செட்
ADDED : நவ 04, 2026 01:30 AM
ADDED : நவ 04, 2026 01:30 AM
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- நமது நிருபர் -
டில்லி பேரணியில் பங்கேற்குமாறு, த.வெ.க., அமைச்சர்களிடம், தமிழக காங்., முன்னணி தலைவர்கள் மற்றும் எம்.பி.,க்கள் அழைப்பு விடுத்தனர். ஆனால், டில்லி பேரணியில் பங்கேற்காமல், த.வெ.க., புறக்கணித்து விட்டது.
தமிழகத்தில், காங்கிரசுடன் கூட்டணி; மத்திய பா.ஜ., அரசுடன் இணக்கம் என்பதையே, முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார். அதனால், 'இண்டி' கூட்டணி பேரணியில் பங்கேற்க, தன் கட்சியினருக்கு தடை விதித்து விட்டார். அதனால், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார்.