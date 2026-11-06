நுால் கொள்முதல் ஊழலுக்கு ஆதாரத்தை வெளியிட்டது தவெக
நுால் கொள்முதல் ஊழலுக்கு ஆதாரத்தை வெளியிட்டது தவெக
ADDED : நவ 06, 2026 05:19 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:19 PM
சென்னை:
பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு நூல்கள் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட திமுக, பெரியார் அறிவுலகத்தில் அகல் விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் போலியான நூல்களில் மட்டும் ஜூன் மாதம் என்று முத்திரை இடப்பட்டுள்ளது என்று அங்கிருக்கும் தோழர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். அந்த தேதி கூட dummy CMன் பிறந்தநாள் தான் என சமாளித்தது.
இதற்கு பதிலளித்து தவெக ஐடி விங் பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட உத்தரவு நகலை வெளியிட்டது.
அத்துடன் '' பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் என்பதே தங்களுக்கு தெரியாது என்பதுபோல மூளையற்ற திமுக முனகத் தொடங்கி உள்ளது. ஊழலில் ஊறித் திளைத்த உலக மகா யோக்கியர்கள் கொண்ட இயக்கம் இப்படி பேசுவது ஒன்றும் ஆச்சர்யம் இல்லைதான்.
இருந்தாலும் அவர்களை ஓட ஓட விரட்டாமல் விடக் கூடாது என்பதால் ஆதாரங்களை வெளியிட்டே ஆக வேண்டி உள்ளது.
பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்திற்கு புத்தகக் கொள்முதல் ஆணையை தீயசக்தி திமுக ஆட்சியில் அனுப்பப்பட்ட ஆணை இதோ.
ந.க.எண் :7781/எ1/2025
நாள் : 13/02/2026'' எனக்கூறியுள்ளது.