மசாஜ் சென்டர் நடத்த மாமுல் வசூல்; சென்னையில் பெண் எஸ்.ஐ., இருவர் கைது
மசாஜ் சென்டர் நடத்த மாமுல் வசூல்; சென்னையில் பெண் எஸ்.ஐ., இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 02, 2026 07:41 AM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 07:41 AM
சென்னை: திருமுல்லைவாயிலில், 'ஸ்பா' எனும் மசாஜ் சென்டர் நடத்த, 20,000 ரூபாய் மாமூல் வாங்கிய பெண் எஸ்.ஐ.,க்கள் இருவர் சிக்கினர்.
சென்னை, அம்பத்துாரைச் சேர்ந்தவர் ஜெனிபர், 30. இவர், திருமுல்லைவாயில், சி.டி.எச்., சாலை பகுதியில், அழகு நிலையம் மற்றும் ஸ்பா எனும் மசாஜ் சென்டர் நடத்தி வருகிறார். 'ஸ்பா' என்ற பெயரில் சட்டவிரோத செயல்கள் நடப்பதாகவும், அனுமதியின்றி அழகு நிலையம் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறி, கடந்த 20ம் தேதி திருமுல்லைவாயில் எஸ்.ஐ., பாக்கியலட்சுமி தலைமையிலான போலீசார் அங்கு சோதனை மேற்கொண்டனர்.
'சட்டவிரோத செயல்கள் நடப்பதாக கூறி, அழகு நிலையத்தை மூடி விட்டு காவல் நிலையம் வந்து பேசுங்கள்' என, கூறி சென்றுள்ளனர். ஜெனிபர் மறுநாள் திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலையம் சென்றபோது, 'அழகு நிலையம் மற்றும் ஸ்பா தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்றால், மாதம் 50,000 ரூபாய் தர வேண்டும்' என, சிறப்பு எஸ்.ஐ., அமுல், 50; எஸ்.ஐ., பாக்கியலட்சுமி, 42 ஆகியோர் கூறியுள்ளனர்.
லஞ்சம் தர விரும்பாத ஜெனிபர், திருவள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளித்தார். போலீசாரின் அறிவுறுத்தலின்படி, ஜெனிபர், பெண் எஸ்.ஐ.,க்களிடம் பேரம் பேசி, மாதம் 20,000 ரூபாய் மாமூல் கொடுப்பதாக கூறியுள்ளார். டி.எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை ஜெனிபரிடம் கொடுத்து அனுப்பியுள்ளனர்.
திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலையத்தில் நேற்று பிற்பகல் சிறப்பு எஸ்.ஐ., அமுலிடம் ஜெனிபர் பணத்தை கொடுத்தார். அமுல் பணத்தை வாங்கியபோது, அங்கு மறைந்திருந்த போலீசார், அவரையும், உடந்தையாக செயல்பட்ட எஸ்.ஐ., பாக்கியலட்சுமியையும் கைது செய்தனர். பெண் போலீசார் இருவர் லஞ்சம் பெற்று கைதான சம்பவம் போலீசாரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.