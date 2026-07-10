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/செய்திகள்/உலகம்/ இரண்டு கருடன்; ஒரே வானம்; ஒரே இதயம்; மோடியை வரவேற்ற இந்தோனேசிய பாடல் இணையத்தில் வைரல்!

இரண்டு கருடன்; ஒரே வானம்; ஒரே இதயம்; மோடியை வரவேற்ற இந்தோனேசிய பாடல் இணையத்தில் வைரல்!

இரண்டு கருடன்; ஒரே வானம்; ஒரே இதயம்; மோடியை வரவேற்ற இந்தோனேசிய பாடல் இணையத்தில் வைரல்!

9

UPDATED : ஜூலை 10, 2026 03:24 PM

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:20 PM

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9

UPDATED : ஜூலை 10, 2026 03:24 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:20 PM

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-நமது நிருபர்-

பிரதமர் மோடியின் இந்தோனேசியா பயணத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில், 'இரண்டு கருடன், ஒரே வானம், ஒரே இதயம்' என்று தொடங்கும் இனிமையான பாடல், இணையத்தில் வைரல் ஆகியுள்ளது.

பிரதமர் மோடி, மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தோனேஷியா சென்றிருந்தார். அப்போது அவர் மீது அந்நாட்டு அரசும், மக்களும் எல்லையற்ற அன்பை பொழிந்தனர். அதிபர் பிரபோவ் சுபியான்டோ, விமான நிலையத்திலேயே வந்து வரவேற்றார்.

பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் அவரும் உடன் பங்கேற்றார். ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற பிராம்பனன் என்ற சிவன் கோவிலுக்கு மோடி சென்றபோது அதிபரும் உடன் சென்றார். மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு ஆஸி., புறப்பட்ட பிரதமரை, விமான நிலையத்தில் வந்து வழியனுப்பினார் அதிபர்.

ஜகார்த்தாவில் இந்திய வம்சாவளியினருடன் பிரதமர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியிலும் அந்நாட்டு அதிபர் பங்கேற்றார். பிரதமர் மோடியின் திட்டங்களை தானும் பின் தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருவதாகவும், தனக்கும் இந்திய டி.என்.ஏ., இருப்பதாகவும், அவர் கூறியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

இந்நிலையில், மோடியின் இந்தோனேசியா வருகை முன்னிட்டு, அவருக்கு வரவேற்பும், நன்றியும் தெரிவித்து வெளியிடப்பட்ட பாடல் வீடியோ இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இந்தோனேசிய கலாசார உடை அணிந்த பெண் ஒருவர் பாடுவது போல், அந்நாட்டு மொழியில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பாடலில், அன்னை பாரதத்தை வரவேற்பதாகவும், அன்னை பாரதம் வெல்லட்டும் என்றும் வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

நமது மொழிகள் அனைத்தும் ஒரே வேரை கொண்டவை. இந்தோனேசியவை ஆண்ட மன்னர்களும், இந்தியாவில் ஆண்ட சோழ மன்னர்களும் சகோதரர்கள் என்றும், மோடியின் கடின உழைப்புக்கு இந்தோனேசிய மக்கள் மரியாதை செலுத்துவதாகவும், அந்த பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட குரலில், இசைக்கோர்ப்பு செய்து அனைவரும் ரசிக்கும்படியாக தயார் செய்யப்பட்ட இந்த பாடல், இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

இணையத்தில் வைரல் ஆகியிருக்கும் அந்த பாடல் வரிகள் வருமாறு:

வருக வருக அன்னை பாரதமே வருக

ஓம் நமஹ சிவாய. நமஸ்தே

இரண்டு கருடன்கள், ஒரே வானம், ஒரே இதயம்!

வருக, அன்னை பாரதமே வருக!

பிரம்பனன் கோவிலுக்கு வருக!

ஒரே கல்லில் உருவான ராமனும் சீதையும் இங்குண்டு

மஜபஹித்தும், சோழர்களும் சகோதர மன்னர்கள்

கர்ம வினைகள் பாரத பூமியிலிருந்தே தோன்றின

நமது மொழிகள் அனைத்தும் ஒரே வேரில் இருந்து வந்தவையே!

வருக அன்னை பாரதம்! வருக ஓம் நமஹ சிவாய, நமஸ்தே!

இரண்டு கருடன்கள், ஒரே வானம், ஒரே இதயம்!

வருக, அன்னை பாரதம் வருக!

பல்லாயிரம் ஆண்டாக நிலைத்து நின்று நாட்டை காக்கிறது போரோபுதூர்.

இந்தோனேசியா வந்திருந்த மோடிஜியை அன்புடன் வரவேற்றோம்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்கிறோம்

பாரதம் போலவே, நாங்களும் ஒரே ஆன்மாவைப் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்

ஓம் நமஹ சிவாய

பாரதம் வெல்லட்டும், இந்தோனேசியா வெல்லட்டும்

ஆம், நாம் பழைய நண்பர்கள்.

இரண்டு கருடன்கள், இரண்டு கருடன்கள்

ஓம் நமஹ ஷிவாய நம ஓம், நன்றி மோடிஜி

உங்கள் கடின உழைப்பின் தாக்கத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம்!

இந்தோனேசிய மக்கள் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறோம்!

பிரிக்க முடியாத இரு நாடுகள்

கங்கை முதல் பெங்காவான் வரை, அதே புனித நீர் அமைதியுடன் பாய்கிறது

ஓம் நமஹ சிவாய... வருக, அன்னை பாரதம்; வருக வருக அன்னை பாரதம்; வருக வருக

ஓம் நமஹ சிவாய, ஜெய் கருடா, வருக.

ஒரே வானம், ஒரே இதயம்!

பாடல் வீடியோவை பார்க்க...

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