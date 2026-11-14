புத்தகங்கள் கொள்முதல் ஊழலில் உதயநிதியிடம் விசாரிக்க வேண்டும்: சொல்கிறார் மாணிக்கம் தாகூர்
புத்தகங்கள் கொள்முதல் ஊழலில் உதயநிதியிடம் விசாரிக்க வேண்டும்: சொல்கிறார் மாணிக்கம் தாகூர்
ADDED : நவ 14, 2026 03:10 AM
ADDED : நவ 14, 2026 03:10 AM
திண்டுக்கல்: ''நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடந்துள்ள ஊழல் குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியிடம் போலீசாரும், ஊழல் தடுப்புத் துறையும் விசாரணை நடத்த வேண்டும்'' என திண்டுக்கல்லில் காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்ட காங்., சார்பில் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் திண்டுக்கல்லில் நேற்று நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற மாணிக்கம் தாகூர் பின்னர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு எதிராக சட்டசபையில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அது தோற்கடிக்கப்படும். நுாலகங்களுக்கான புத்தகங்கள் கொள்முதலில் 70 ஆயிரத்து 674 போலி புத்தகங்களை வைத்து ஒரு கம்பெனி பணம் வசூல் செய்துள்ளது. திண்டுக்கல்லில் மட்டும் 2 ஆயிரத்து 207 போலி புத்தகங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த மாபெரும் ஊழலை மறைப்பதற்காக தான் தி.மு.க., மடை மாற்றும் வேலைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இதுவரை 70 ஆயிரம் போலி புத்தகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளன. ஒரு புத்தகம் ரூ.ஆயிரம் என்று கணக்கிட்டால் எவ்வளவு பெரிய மோசடி நடந்திருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ஊழலுக்கெல்லாம் உதயநிதி பதில் சொல்ல வேண்டும். போலீசாரும், ஊழல் தடுப்புத் துறையும் சிறப்பு திட்டங்களை நடத்தும் துறை அமைச்சராக இருந்த உதயநிதியிடம் கட்டாயம் விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
தமிழகத்தில் மதக் கலவரத்தை உருவாக்கி பிளவுப்படுத்த தமிழக பா.ஜ., பொறுப்பாளராக ராம் மாதவ் நியமிக்கப்பட்டு அக்கட்சியின் தலைமை 'அஜெண்டா' வழங்கியுள்ளது. இதற்கு துணை நிற்கும் அ.தி.மு.க., எதற்காக நிறுவப்பட்டதோ அதிலிருந்து மாறிவிட்டதாலேயே திண்டுக்கல் சீனிவாசன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள் தோல்வியை தழுவுகின்றனர் என்றார்.