உணவு உதவியை நிறுத்திய ஐ.நா.,; 7 லட்சம் பாலஸ்தீனியர் பட்டினி
உணவு உதவியை நிறுத்திய ஐ.நா.,; 7 லட்சம் பாலஸ்தீனியர் பட்டினி
ADDED : அக் 21, 2026 04:01 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:01 AM
ஜெருசலேம்: நிதி நெருக்கடி காரணமாக ஐ.நா., சபையின் உணவு திட்ட அமைப்பு, காசா மற்றும் மேற்குக் கரையைச் சேர்ந்த 7 லட்சம் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு வழங்கி வந்த உணவு உதவியை நிறுத்தியுள்ளது.
உலக அளவில் வறுமை மற்றும் பட்டினியால் வாடும் மக்களுக்கும், போர், உள்நாட்டுக் கலவரங்கள், இயற்கை பேரிடர்களால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கும் ஐ.நா., சபையின் உணவு திட்ட அமைப்பு உதவி வருகிறது. அதன்படி, இஸ்ரேல் போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காசாவில் 16 லட்சம் பேருக்கும், மேற்குக் கரையில், 4 லட்சம் பேருக்கும் இந்த அமைப்பு உணவு வழங்கி வருகிறது.
இந்நிலையில், பல உலக நாடுகள் நன்கொடைகளை நிறுத்தியதால், ஐ.நா., உணவு திட்ட அமைப்புக்கு கடும் நிதிப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், காசாவில் 5 லட்சம், மேற்குக் கரையில் 2 லட்சம் பாலஸ்தீனியர்களுக்கான உணவு உதவி நிறுத்தப்படுவதாக உலக உணவு திட்டத்தின் தற்காலிக தலைவர் கார்ல் ஸ்காவ் தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு, அந்தப் பகுதிகளில் உணவு வழங்க, 4,270 கோடி ரூபாய் உதவி தேவை என்று சர்வதேச நாடுகளை அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார். உடனடியாக நிதி திரட்டப்படாவிட்டால் காசாவில் லட்சக்கணக்கானோர் பட்டினியால் மடியும் அபாயம் உள்ளதாக கார்ல் ஸ்காவ் எச்சரித்துள்ளார்.