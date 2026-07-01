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ரூ.14,115 கோடி சாலைத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

ரூ.14,115 கோடி சாலைத் திட்டங்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:18 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:18 PM

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புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று (ஜூலை 01) ரூ.14,115 கோடி மதிப்பிலான சாலைத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.

டில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு சாலை திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

* உத்தரப் பிரதேசத்தில் ரூ.7,145 கோடி மதிப்பில், கான்பூர் - கப்ரை இடையே 4/6 வழிச்சாலையுடன் கூடிய புதிய நெடுஞ்சாலைத் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

* டில்லியில் ரூ.6,969 கோடியில் புதிய 6 வழி சுரங்கப்பாதை திட்டம் - துவாரகா அதிவேக நெடுஞ்சாலை மற்றும் வசந்த் குஞ்ச் நெல்சன் மண்டேலா மார்க்கை இணைக்கும் வகையில் 8.1 கி.மீ நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட சுரங்கப்பாதை அமைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

இது குறித்து மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியதாவது: ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆறு வழிச்சாலை கட்டமைப்புகள் உருவாக்க வேண்டும், அப்போதுதான் எதிர்காலத்தில் விரிவாக்கம் தேவைப்பட்டால், நான்கு வழிச்சாலையிலிருந்து ஆறு வழிச்சாலையாகத் தரம் உயர்த்துவது எளிதாகும்.

பல உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களில், வளர்ச்சிய அடைந்த இந்தியாவை கொண்ட 2047ம் ஆண்டை மனதில் கொண்டு திட்டமிட வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி வழிகாட்டுதலை வழங்கியுள்ளார். எந்தவொரு உள்கட்டமைப்பும் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு வலுவான அடித்தளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே நோக்கம். அப்போதுதான் எதிர்காலத்தில் விரிவாக்கம் தேவைப்பட்டால், அது எளிதாகும்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் ரூ.7,145 கோடி மதிப்பில் நெடுஞ்சாலை திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த வழித்தடம் லக்னோ, கான்பூர், கப்ராய், சாகர் மற்றும் போபால் வழியாகச் சென்று, மேலும் மும்பையை நோக்கிச் செல்கிறது. இந்தத் திட்டம் கான்பூர், கடம்பூர், ஹமீர்பூர் மற்றும் கப்ராய் ஆகிய இடங்களில் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.

கான்பூரிலிருந்து தற்போது 3.5 மணி நேரமாக உள்ள பயண நேரம், வெறும் 1.5 மணி நேரமாகக் குறைக்கப்படும். பிரதமர் மோடியின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பதவிக்காலத்தில், பல நெடுஞ்சாலை, ரயில்வே, மெட்ரோ மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இன்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட திட்டம் ஆறு வழி துவாரகா சுரங்கப்பாதை ஆகும். இந்த ஆறு வழி துவாரகா சுரங்கப்பாதை ரூ. 6,970 கோடி மதிப்பிலான ஒரு திட்டமாகும். இவ்வாறு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறினார்.

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