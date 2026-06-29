தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/கமேனி இறுதிச்சடங்கு: இந்தியா சார்பில் பீஹார் கவர்னர், வெளியுறவு இணை அமைச்சர் பங்கேற்பு

கமேனி இறுதிச்சடங்கு: இந்தியா சார்பில் பீஹார் கவர்னர், வெளியுறவு இணை அமைச்சர் பங்கேற்பு

கமேனி இறுதிச்சடங்கு: இந்தியா சார்பில் பீஹார் கவர்னர், வெளியுறவு இணை அமைச்சர் பங்கேற்பு

5

UPDATED : ஜூன் 29, 2026 04:00 PM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 02:43 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

5

UPDATED : ஜூன் 29, 2026 04:00 PM ADDED : ஜூன் 29, 2026 02:43 PM

5
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: அமெரிக்கா- இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட ஈ ரான் மத குரு கமேனியின்இறுதிச்சடங்கில் பீஹார் கவர்னர் சையது அடா ஹஸ்னயின் மற்றும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் பபிட்ரா மார்க்ஹெரிட்டா ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போரின் போது முன்னாள் மதகுரு கமேனி பிப்ரவரி 28 ல் கொல்லப்பட்டார். அவரின் மறைவுக்கு பிறகும் போர் நீடித்ததால் இறுதிச் சடங்குகள் நடத்துவதில் சிக்கல் நிலவின. மார்ச் மாதம் நடப்பதாக இருந்த இறுதிச்சடங்கும் போர் கா ரணமாக பின்னர் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.

ஜூலை 4 முதல் ஜூலை 9 வரை இறுதிச்சடங்குகள் நடக்கும் என ஈரான் அறிவித்துள்ளது. ஜூலை 4 ல் இறுதிச்சடங்குகள் துவங்குகின்றன. இதில் பல்வேறு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இதில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால், அந்த நாட்களில் பிரதமர் மோடி ஆ ஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொள்ள முன்னரே திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இதனால், கமேனி இறுதிச்சடங்கில் பீஹார் கவர்னர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சையது அடா ஹஸ்னயின் மற்றும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் பபிட்ரா மார்க்ஹெரிட்டா ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us