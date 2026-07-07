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உலகக்கோப்பை கால்பந்து; அமெரிக்காவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது பெல்ஜியம்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து; அமெரிக்காவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது பெல்ஜியம்

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 09:14 AM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 09:14 AM

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நமது நிருபர்

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அமெரிக்காவை 1-4 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு பெல்ஜியம் அணி முன்னேறியது.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இன்று சியாட்டில் நடந்த 3வது சுற்று ஆட்டத்தில் அமெரிக்கா, பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் 9வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணி வீரர் சார்லஸ் டி கெடெலேரே ஒரு கோல் அடித்தார். 31வது நிமிடத்தில் அமெரிக்கா அணி வீரர் மாலிக் டில்மேன் ஒரு கோல் அடித்து சமன் செய்தார்.

33வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணி வீரர் சார்லஸ் டி கெடெலேரே இரண்டாவது கோல் அடித்தார். 2வது பாதியில் ஆட்டத்தின் 57வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணி வீரர் ஹான்ஸ் வானாக்கன் ஒரு கோல் அடித்தார். 90 நிமிடங்கள் முடிவில் பெல்ஜியம் 3-1 என முனிலையில் இருந்தது.

இதன் பின் கூடுதலாக 4 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டன. அப்போது பெல்ஜியம் அணி வீரர் ரோமெலு லுக்காகு ஒரு கோல் அடித்தார். ஆட்ட நேர முடிவில் 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்காவை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் கால்இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.

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