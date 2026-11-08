இன்று வரலாற்றின் சிறப்புமிக்க நாள்; அத்வானிக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து
இன்று வரலாற்றின் சிறப்புமிக்க நாள்; அத்வானிக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து
UPDATED : நவ 08, 2026 01:04 PM
ADDED : நவ 08, 2026 08:41 AM
UPDATED : நவ 08, 2026 01:04 PM ADDED : நவ 08, 2026 08:41 AM
புதுடில்லி: பாஜ மூத்த தலைவர் அத்வானி இன்று 100வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். அவருக்கு நீண்ட ஆயுள் வேண்டி டில்லியில் உள்ள பாஜ தேசிய அலுவலகத்தில் இன்று சிறப்பு யாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அத்வானிக்கு பாஜ உள்பட பல அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். பிரதமர் மோடி, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் வாழ்த்து; இன்று வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். அத்வானி 100வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். இந்தச் சிறப்புமிக்க தருணத்தில் அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நம் நாட்டுக்கு அத்வானியின் ஈடு இணையற்ற பங்களிப்பை சுட்டிக்காட்டி சிறப்புக் கட்டுரை ஒன்றை எழுதியுள்ளேன். நாடு பிரிவினையின்போது சந்தித்த சோதனைகள், பாஜ உருவாக்கியது, எமர்ஜென்சியின் போது ஜனநாயகத்திற்காக உறுதியுடன் நின்றது என அவரது வரலாற்றுப் பயணத்தை அந்தக் கட்டுரையில் நினைவுகூர்ந்துள்ளேன், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்து; மூத்த தலைவர் அத்வானிக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது நீண்டகால பொது வாழ்வில், அர்ப்பணிப்பு, தலைமைத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கினார். நாடு கட்டமைக்கப்பட்டதில் ஈடுஇணையற்ற பங்களிப்பை கொடுத்துள்ளார்.
பாஜ உருவானது முதல் நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் அதன் கொள்கையைக் கொண்டு சேர்த்தது வரை அவரது பங்கு மிக முக்கியமானது. தனது அரிய உழைப்பாலும், நற்குணங்களாலும் இந்திய அரசியலை அவர் வளப்படுத்தியுள்ளார். பொது சேவைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அவரது வாழ்க்கையும், அவரது கொள்கைகளும் வரும் தலைமுறைகளுக்கு எப்போதும் உத்வேகம் அளிக்கும். அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்