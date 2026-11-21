தாயின் உடலை தோளில் சுமந்த உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்: கண்ணீருடன் இறுதி மரியாதை
தாயின் உடலை தோளில் சுமந்த உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்: கண்ணீருடன் இறுதி மரியாதை
ADDED : நவ 21, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:07 PM
உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தாயார் சாவித்திரி தேவி நேற்று காலமானார். அவரது உடல், பௌரி கார்வால் மாவட்டத்தில் பஞ்சூர் கிராமத்தில் உள்ள அவரது மூதாதையர் வீட்டில் வைக்கப்பட்டு இருந்தது.
அங்கு சென்ற யோகி ஆதித்யநாத்தும், அவரின் உறவினர்களும் ஹரித்துவாரில் இறுதிச் சடங்கிற்காக தாயாரின் உடலை எடுத்துச் சென்றனர். அப்போது முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மலர் அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு கண்ணீருடன், தாயின் உடலை தோளில் சுமந்தபடி நடந்து சென்றார்.
சுடுகாட்டில் தாயின் உடலுக்கு அருகில் நின்றிருந்த முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மிகவும் உணர்ச்சிவயப்பட்ட நிலையில் இருந்தார். பின்னர், அவரது சகோதரர் தாயின் சிதைக்கு தீ மூட்டினார்.
இறுதிச்சடங்கில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடி கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர். உத்தராகண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, பாபா ராம்தேவ், அமைச்சர்கள், துறவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டு இறுதி மரியாதை செலுத்தினர்.
இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வுக்கு முன்னதாக, வீட்டில் தனது தாயின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய விவரத்தை அவர் தனது எக்ஸ் வலைதள பதிவில் உருக்கத்துடன் விவரித்துள்ளார். அதில் யோகி ஆதித்யநாத் கூறி உள்ளதாவது;
தாயின் நிழல் போல் ஒன்று இல்லை. அவரின் புகலிடத்தை போல் வேறு இல்லை. தாயின் பாதுகாப்பை போல், அன்பை போல் வேறு ஒன்று இல்லை
இவ்வாறு தமது பதிவில் யோகி ஆதித்யநாத் பதிவிட்டுள்ளார்.