10 ஆண்டில் யுபிஐ பரிவர்த்தனை 13 ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிப்பு; நிர்மலா சீதாராமன்
10 ஆண்டில் யுபிஐ பரிவர்த்தனை 13 ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிப்பு; நிர்மலா சீதாராமன்
ADDED : அக் 25, 2026 09:36 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:36 PM
புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய தரவு மையம், சைபர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். இதன் துவக்க விழாவில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்.
அவர் பேசியதாவது; 2016-17ம் ஆண்டிலிருந்து யுபிஐ பரிவர்த்தனை அளவு சுமார் 13,000 மடங்கு வளர்ந்துள்ளது தற்போது மாதம் ஒன்றிற்கு 2,400 கோடிக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகளும், நாளொன்றுக்குக் கிட்டத் தட்ட 80 கோடி பரிவர்த்தனைகளும் நடக்கின்றன. இதன்மூலம், உலகின் மிகப்பெரிய 'ரியல்-டைம்' கட்டண அமைப்பாக யுபிஐ உருவெடுத்துள்ளது. இந்த நிதி அமைப்பு முதல்முறையாக பயனர்களுக்குக் கடன், காப்பீடு மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வருகிறது.
தரவு மையம் என்பது டிஜிட்டல் யுகத்தின் பாதுகாப்புப் பெட்டகமாகும். மோடி தலைமையிலான அரசு, 2022ல் தரவு மையங்களுக்கு உள்கட்டமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கியது. மேலும், 2026-27ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில், இந்தியாவில் உள்ள தரவு மையங்களிலிருந்து உலகளாவிய 'கிளவுட்' சேவைகளை வழங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வரி விலக்கு அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த தரவு மையமானது, பணப்பரிவர்த்தனை உள்கட்டமைப்பின் மையமாக விளங்கும் அமைப்புகளுக்கான இந்தியாவின் உள்நாட்டுத் திறனை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. இந்த மையத்தில் ஆர்பிஐயின் மிக முக்கிய சேவை அமைப்புகளான ஆர்டிஜிஎஸ் (RTGS), நெப்ட் (NEFT) செயல்படும். இவ்வாறு கூறினார்.