இந்தியாவுடனான அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதிகட்டம்; அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
இந்தியாவுடனான அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதிகட்டம்; அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
ADDED : அக் 21, 2026 09:52 AM
ADDED : அக் 21, 2026 09:52 AM
-நமது நிருபர்-
ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது என நெருக்கடி தந்தது உள்ளிட்டவற்றால் இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான உறவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பாக இரு நாடுகளும் கடந்த ஆண்டில் இருந்து பேச்சு நடத்தி வருகின்றன. அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பைக்கு வந்தார்.
எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ ஒத்துழைப்பு குறித்து, நம் வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும், அமெரிக்க வெளியுறவு துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோவும் விரிவான பேச்சு நடத்தினர். இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே விரைவில் வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது என எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
ஓவல் அலுவலகத்தில் நிருபர்களிடம் அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது: முந்தைய ஒப்பந்தங்களிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வதற்கு அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் மிகவும் இறுதி கட்டத்தில் இருக்கிறது. இந்தியா ஒரு ஒப்பந்தம் செய்ய விரும்புகிறது.
நாங்களும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப் போகிறோம். இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார். அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ இந்தியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் டிரம்பின் கருத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.