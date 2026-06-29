அமெரிக்காவும், ஈரானும் தாக்குதலை நிறுத்த ஒப்புதல்; நாளை கத்தாரில் பேச்சுவார்த்தை
அமெரிக்காவும், ஈரானும் தாக்குதலை நிறுத்த ஒப்புதல்; நாளை கத்தாரில் பேச்சுவார்த்தை
ADDED : ஜூன் 29, 2026 08:50 AM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 08:50 AM
நமது நிருபர்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 3 நாட்களாக நீடித்து வரும் தாக்குதல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில், ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா நாளை கத்தாரில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் மேற்காசிய நாடான ஈரான் இடையே, 14 அம்ச தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தானது. இதை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் சர்வதேச வணிக கப்பல் போக்குவரத்தை திறக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டு இருந்தது.ஓமனை ஒட்டிய ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கடற்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு ஏற்ப வழித்தடத்தை விரிவுபடுத்த போவதாக, அமெரிக்க கடற்படை ஆதரவுடன் பன்னாட்டு கடல்சார் அமைப்பு, இரு தினங்களுக்கு முன் அறிவித்தது.
அதேநேரத்தில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் சரக்கு கப்பல் ஒன்று நேற்று முன்தினம் ஈரானால் தாக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், மேற்காசிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரானும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின. இரண்டாவது நாளாக நேற்றும், இரு தரப்பும் மாறி மாறி ஏவுகணை தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டன. ''கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி, போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஈரான் மீறியுள்ளது. அமெரிக்காவின் பொறுமைக்கு எல்லை உண்டு'' என அதிபர் டிரம்ப் எச்சரித்து இருந்தார்.
இந்நிலையில் பல நாட்களாக அதிகரித்து வந்த ராணுவ மோதல்கள், அமைதி ஒப்பந்தத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு புது முயற்சியாக, அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான தாக்குதல்களை நிறுத்தவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கப்பல் போக்குவரத்து பிரச்னையை தீர்ப்பதற்காகக் கத்தாரின் தோஹாவில் நாளை (ஜூன் 30) பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.