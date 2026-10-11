எப் 35 போர் விமானங்களின் அருகில் கூட விடுவதில்லை; அமெரிக்க தளபதியிடம் நேருக்கு நேர் சொன்னார் இந்திய தளபதி
எப் 35 போர் விமானங்களின் அருகில் கூட விடுவதில்லை; அமெரிக்க தளபதியிடம் நேருக்கு நேர் சொன்னார் இந்திய தளபதி
ADDED : அக் 11, 2026 01:22 PM
ADDED : அக் 11, 2026 01:22 PM
புதுடில்லி: 'அமெரிக்க படையினர் இந்திய அதிகாரிகளை எப் 35 போர் விமானத்தின் அருகில் கூட விடமாட்டார்கள்,'' என அமெரிக்க தளபதியிடம் இந்திய விமானப்படை தலைமை தளபதி மார்ஷல் ஏ.பி. சிங் நேருக்கு நேர் தெரிவித்தார்.
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் அமெரிக்க விமானப் படைகளின் தளபதி ஜெனரல் கெவின் ஷ்னைடருடன் இந்திய விமானப் படை தளபதி மார்ஷல் ஏ.பி. சிங் இணைந்து நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது மார்ஷல் ஏ.பி. சிங் கூறியதாவது: அமெரிக்க படையினர் இந்திய அதிகாரிகளை எப் 35 ரக ஜெட் விமானத்தின் அருகில் கூட அனுமதிக்க மறுக்கிறார்கள். அமெரிக்கா எங்களுக்கு விமானத்தின் விமான அறையை காட்டவில்லை, ஆனால் அணிவகுப்பில் பறக்க அனுமதித்தது.
எப்- 35 ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ முன்மொழிவையும் அளிக்கவில்லை; அதிகாரப்பூர்வமாக சலுகைகள் ஏதும் வழங்கவில்லை. ரஷ்யா தனது ஐந்தாம் தலைமுறை எஸ்யு-57 போர் விமானங்களை வழங்க முன்வந்துள்ளது; ஆனால், இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதற்கு பதில் அளித்த அமெரிக்க தளபதி, 'எப் 35 போர் விமானத்தில் எதை பிற நாட்டவர்களுக்கு காட்டலாம், காட்டக்கூடாது என்று முடிவு செய்யும் அதிகாரம் எனக்கு இல்லை' என்று சமாளிக்கும் வகையில் பதில் அளித்தார்.