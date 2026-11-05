அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகள் எதிரொலி; இந்தியாவுக்குச் சாதகமான வர்த்தக சூழல்; நிபுணர்கள் கணிப்பு
அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகள் எதிரொலி; இந்தியாவுக்குச் சாதகமான வர்த்தக சூழல்; நிபுணர்கள் கணிப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 08:21 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:21 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
அமெரிக்காவில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று, பார்லிமென்டின் இரு சபைகளையும் கைப்பற்றியது. அதிபர் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இதன் காரணமாக வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியாவுக்கு சாதகமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, வர்த்தக தொழில்துறை நிபுணர்கள் கூறியதாவது: குடியரசுக் கட்சியினருக்கு ஏற்பட்டுள்ள பெரும் பின்னடைவு, அமெரிக்கா உடனான வர்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளில் இந்தியாவின் மீதான அழுத்தத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்கக்கூடும்.
அமெரிக்காவிற்கு இந்திய ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க உதவும்.
அமெரிக்க அதிபரின் அதிகாரம் இனி கட்டுப்படுத்தப்படும்; முழு சுதந்திரமாக முடிவு எடுக்க பார்லிமென்ட் அவருக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும். வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்றாலும், சுங்க வரிகள் குறித்து மறுஆய்வு செய்யப்படலாம். இவ்வாறு நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர்.