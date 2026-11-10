அமெரிக்கா - ஈரான் போரால் இதுவரை 23 இந்தியர்கள் பலி: வேலை வாய்ப்பும் குறைந்தது
அமெரிக்கா - ஈரான் போரால் இதுவரை 23 இந்தியர்கள் பலி: வேலை வாய்ப்பும் குறைந்தது
ADDED : நவ 10, 2026 03:58 AM
ADDED : நவ 10, 2026 03:58 AM
புதுடில்லி: அமெரிக்கா - ஈரான் போரால், ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில், இதுவரை 23 இந்தியர்கள் இறந்துள்ளனர். மேலும், புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் பறிபோய் உள்ளது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையே, எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக போர் நடக்கிறது. ஈரானில் உள்ள ஹார்முஸ் நீரிணையை, ஈரான் மூடியுள்ளதால், அவ்வழியே பெரும்பாலான நாடுகளுக்கு, கப்பல்கள் கச்சா எண்ணெய் எடுத்துச் செல்வது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதிக்க வேண்டும்
இது குறித்து, இந்திய கப்பல் மாலுமிகள் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் நரேந்திர ராவ் கூறியதாவது: ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், வணிக கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களால், இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்த துயர சம்பவங்கள் கவலை அளிக்கின்றன. எந்தவொரு ராணுவ மோதல் அல்லது புவிசார் அரசியல் மோதல்களின் போது, சர்வதேச கடல்சார் சட்டம் மற்றும் மனிதாபிமான கொள்கைகளை, அனைத்து நாடுகளும் மதிக்க வேண்டும்.
இந்திய மாலுமிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, உடனடி மற்றும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை, மத்திய அரசு, துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சகம், கப்பல் போக்குவரத்து தலைமை இயக்குநரகம் மற்றும் சர்வதேச கடல்சார் அமைப்புகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் அமைதியை நிலைநாட்டவும், போரை உடனடியாக நிறுத்தவும், அமெரிக்கா, -ஈரான் இடையிலான அமைதி ஒப்பந்தம், மீண்டும் தொடங்க வேண்டும். அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நடக்கும் போரால், ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில், இதுவரை 23 இந்தியர்கள் இறந்துள்ளனர்.
நடவடிக்கை
உலகில் உள்ள மொத்த கப்பல் மாலுமிகளில், 60 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 சதவீதம், புதிதாக வேலைக்கு சேருவர். சிலர் ஒப்பந்த கால பணியை முடித்து விட்டு, சொந்து ஊருக்கு வந்து, பிற தொழிலை தொடங்குவர். இந்த போரால், பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டு, தற்போது யாரும் புதிதாக பணிக்கு செல்லவில்லை. மற்றொருபுறம் இந்திய கப்பல் மாலுமிகளும், பல்வேறு கப்பல்களில் சிக்கி உள்ளனர். எனவே, ஹார்முஸ் பகுதியில் சிக்கியுள்ள இந்திய கப்பல் மாலுமிகளை பாதுகாப்பாக அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.