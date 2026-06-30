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டிரம்ப் கொள்கையால் இந்திய உறவு பாதிப்பு: அமெரிக்க எம்பி குற்றச்சாட்டு

டிரம்ப் கொள்கையால் இந்திய உறவு பாதிப்பு: அமெரிக்க எம்பி குற்றச்சாட்டு

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூன் 30, 2026 06:02 PM

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வாஷிங்டன்: டிரம்ப்பின் கொள்கை காரணமாக இந்தியா உடனான உறவு கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது என இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமெரிக்க எம்பி ரோ கன்னா கூறியுள்ளார்.

வாஷிங்டன்னில் நடந்த இந்தியா அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் அவர் பேசியதாவது: சமீபத்தில் சீனா சென்றிருந்த போது, என்னை சந்தித்த இந்திய தூதர், டிரம்ப்பின் கொள்கை காரணமாக,நம்பிக்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் இந்தியா அமெரிக்கா உறவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரம்ப்பின் கொள்கையால், ஈரான் போர் ஏற்பட்டது. இதனால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.இதனால் இந்தியாவில் காஸ் விலை உயர்ந்துள்ளது. என்னை நம்பவில்லை என்றால், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரிடம் கேளுங்கள். டிரம்ப் ஏற்படுத்திய சேதத்தை நாம் பேச வேண்டும். இல்லையென்றால், நாம் யதார்த்தத்தில் வாழவில்லை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

இதே கூட்டத்தில் பேசிய இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் செர்ஜியோ கோர் பேசியதாவது: கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு டில்லியில் அமைச்சர் ஒருவருடன் விழா ஒன்றில் பங்கேற்றேன் . அப்போது அவர், எந்த செய்தி வந்தாலும் பிரச்னையில்லை. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சிறந்த நட்பு நாடுகள். அமெரிக்கா உலகின் பழமையான ஜனநாயக நாடு. இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு.ஜனநாயகம் என வரும்போது இருவரும் ஒரே கொள்கையை கடைபிடிக்கிறோம். அதில் துடிப்பான ஜனநாயகம் உள்ளது. மற்ற நாடுகளில் இது இல்லை. பல சோதனைகளை தாண்டி இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான நட்பு நீடிக்கிறது. எனக்கூறினார்.

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