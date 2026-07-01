ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல்களுக்கு கட்டணம்; ஈரான், ஓமன் திட்டத்துக்கு அமெரிக்கா எதிர்ப்பு
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல்களுக்கு கட்டணம்; ஈரான், ஓமன் திட்டத்துக்கு அமெரிக்கா எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 01, 2026 10:45 PM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 10:45 PM
டெஹ்ரான்: ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்லும் வணிகக் கப்பல்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் புதிய திட்டத்தை ஈரான் மற்றும் ஓமன் நாடுகள் முன்னெடுத்து வருகின்றன.
மேற்காசிய நாடான ஈரானுக்கும், ஓமனுக்கும் இடைப்பட்ட ஹார்முஸ் ஜலசந்தி உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு போக்குவரத்தில் மிக முக்கிய வழித்தடமாக விளங்குகிறது. இப்பகுதியில் சர்வதேச வணிகக் கப்பல்கள் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி தடையின்றி பயணித்து வந்தன.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து தொடுத்த போரால், ஈரான் இந்த வழித்தடத்தை முடக்கியது. இதனால் உலகளாவிய எரிசக்தி வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டு, கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தி, இனி இந்த பாதையை பணமாக்கப் போவதாக ஈரான் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக, ஈரான் மற்றும் ஓமன் இடையே நேற்று முன்தினம் பேச்சு நடந்தது. இதில், கப்பல்களுக்கு கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மலாக்கா மற்றும் சிங்கப்பூர் ஜலசந்திகளில் தனியார் அறக்கட்டளைகள் மூலம் விருப்பக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது போல, இங்கும் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க ஓமன் ஆலோசனை கூறியுள்ளது.
ஆனால், ஈரானிய அதிகாரிகளோ இது கட்டாயக் கட்டணமாக மட்டுமே இருக்கும் என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளனர். அமெரிக்காவின் நட்பு நாடான ஓமன், இந்த விஷயத்தில் ஈரானுடன் கைகோர்ப்பதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார்.