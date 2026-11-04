இஸ்ரேலுக்கு இனி ரூ.38,000 கோடி நிதி கிடையாது; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
இஸ்ரேலுக்கு இனி ரூ.38,000 கோடி நிதி கிடையாது; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 06:55 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:55 AM
வாஷிங்டன்: 'இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா வழங்கி வரும், ஆண்டுக்கு 4 பில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ.38,000 கோடி) நிதி உதவி, இந்த ஆண்டு இறுதியுடன் நிறுத்தப்படும்' என, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா நீண்டகாலமாக ராணுவ ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் பல பில்லியன் டாலர்களை நிதியாக வாரி வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், இஸ்ரேலுக்கான நிதி உதவி நிறுத்தப்பட உள்ளதாக டிரம்ப், திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக டிரம்ப் கூறியதாவது: இஸ்ரேலுக்கு நாங்கள் பொருட்கள் மற்றும் பணமாக, ஆண்டுக்கு 4 பில்லியன் டாலர் வரை கொடுத்து வருகிறோம். தற்போது நல்ல பொருளாதார வலிமை கொண்ட நாடாக வளர்ந்துவிட்ட அவர்களுக்கு, இனி அந்த நிதி தேவை இல்லை. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குப் பிறகு, இஸ்ரேலுக்கு நிதி அழிக்கப் போவதில்லை.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவிடம் விரிவாக பேசப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாகவே இது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். எனது முடிவை நெதன்யாகுவும் மிகச் சரியாக புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் உள்ள இடதுசாரிகளும், ஜனநாயகக் கட்சியினரும், வரி செலுத்துவோரின் பணம் இஸ்ரேலுக்கு போய்ச் சேருகிறது. இது அநீதி என விமர்சனம் செய்து வந்தனர். அவர்களுக்கு இனி பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் செய்யவே இந்த முடிவு. அதேசமயம், அமெரிக்காவிடம் இருந்து இஸ்ரேல் ராணுவ தளவாடங்களை காசு கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளலாம். அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா எப்போதும் தயாராகவே உள்ளது. இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார்.