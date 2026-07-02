பயனர் பெயர் விவகாரம்: மெட்டாவை தொடர்ந்து டெலிகிராம், சிக்னல் நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய அரசு நோட்டீஸ்
பயனர் பெயர் விவகாரம்: மெட்டாவை தொடர்ந்து டெலிகிராம், சிக்னல் நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய அரசு நோட்டீஸ்
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 10:04 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:48 PM
UPDATED : ஜூலை 02, 2026 10:04 PM ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:48 PM
புதுடில்லி: பயனர் பெயர் வாயிலாக தகவல் பரிமாறிக் கொள்ளும் வசதி தொடர்பாக மெட்டா நிறுவனத்தைத் தொடர்ந்து டெலிகிராம் மற்றும் சிக்னல் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
'மொபைல் போன்' எண்ணை பகிராமல், பயனர் பெயர் வாயிலாக, தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளும் புதிய வசதியை, 'வாட்ஸாப்' அறிமுகப்படுத்த உள்ள நிலையில், அது இணையவழி மோசடிகளுக்கு வழிவகுக்குமா என்ற கோணத்தில் மத்திய அரசு ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது. இது குறித்து, 'வாட்ஸாப்' தாய் நிறுவனமான, 'மெட்டா' மூன்று நாட்களில் விளக்கம் அளிக்க மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து மற்ற தகவல் அனுப்பும் நிறுவனங்களின் செயலிகளையும் மத்திய அரசு ஆராயத் துவங்கி உள்ளது.
இதன்படி ஏற்கனவே பயனர் பெயர் வாயிலாக தகவல் பரிமாறிக் கொள்ளும் செயலிகளான டெலிகிராம் மற்றும் சிக்னல் நிறுவனங்களுக்கும் மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. அதில், பயனர் பெயர் வழியாக தகவல் பரிமாறிக் கொள்ளும் வசதி குறித்து கேள்வி எழுப்பி உள்ளதுடன், அதனை பயன்படுத்தி மோசடி மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் போன்ற பிரச்னைகளை எப்படி கையாளப்படுகிறது என விளக்கமளிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.மேலும், பயனர் முறையை தொடர்ந்து பயன்முறையை ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும் என டெலிகிராம் நிறுவனத்திடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.