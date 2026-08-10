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/செய்திகள்/இந்தியா/ம.பி.யில் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வேன்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 11 பேர் பலி

ம.பி.யில் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வேன்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 11 பேர் பலி

ம.பி.யில் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வேன்: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 11 பேர் பலி

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UPDATED : ஆக 10, 2026 07:36 PM

ADDED : ஆக 10, 2026 05:56 PM

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UPDATED : ஆக 10, 2026 07:36 PM ADDED : ஆக 10, 2026 05:56 PM

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போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் வேன் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 11 பேர் பலியாகினர்.

இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;

தேவாஸ் மாவட்டம், சத்வாஸில் இருந்து கட்னாவாட் என்ற கிராமத்திற்கு ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிலர் குழுவாக வேன் ஒன்றில் கோயிலுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர். கொட்டும் மழையில் இவர்கள் பயணித்த வேன், ஜிரி கால்வாய் மீது கட்டி முடிக்கப்படாத ஒரு பாலத்தின் மீது ஏறியது.

பலத்த மழையால் பெருக்கெடுத்து ஓடிய நீரில் கட்டுமானப்பணியில் இருந்த அந்த பாலம் மூழ்கியது. இதனால் பாலத்தின் கட்டி முடிக்கப்படாத பகுதி இருப்பதை பார்ப்பது சவாலாக இருந்துள்ளது. அப்போது பாலத்தின் மீது 11 பேருடன் வந்த வேன் சென்றது. அதனை ஓட்டுநர் முகேஷ் என்பவர் ஓட்டி வந்தார்.

பாலத்தின் மீது வேன் சென்ற போது எதிர்பாராத விதமாக வெள்ளத்தில் சிக்கி கவிழ்ந்தது. இதில வேனில் இருந்த 11 பேரும் நீரில் மூழகினர். தகவலறிந்த உள்ளூர் மக்களும், தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினரும் தேடினர். சிறிது நேர தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் 11 பேரின் சடலங்களும் மீட்கப்பட்டன.

பலியானவர்களில் 3 ஆண்கள், 4 பெண்கள் ஆவர். வாகனம் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட போது, டிரைவர் முகேசும், சக பயணியான ஹூக்கும் சிங்கும் உயிர் தப்பினர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழககுப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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