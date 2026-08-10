தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/சுதந்திர தினத்தில் பிரதமர் மோடி உரைக்கு முன் வந்தே மாதரம் பாடல்

சுதந்திர தினத்தில் பிரதமர் மோடி உரைக்கு முன் வந்தே மாதரம் பாடல்

சுதந்திர தினத்தில் பிரதமர் மோடி உரைக்கு முன் வந்தே மாதரம் பாடல்

3

UPDATED : ஆக 10, 2026 07:34 PM

ADDED : ஆக 10, 2026 07:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

3

UPDATED : ஆக 10, 2026 07:34 PM ADDED : ஆக 10, 2026 07:33 PM

3
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: சுதந்திர தினத்தன்று செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி உரைக்கு முன், வந்தே மாதரம் பாடல் இசைக்கப்படும் என மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டு 150 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றது. இதனை முன்னிட்டு, அரசு மற்றும் பள்ளி நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, வந்தே மாதரம் பாடல் கட்டாயம் இசைக்க வேண்டும் என, கடந்த பிப்ரவரியில் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது. மேலும் இந்தப் பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பு செய்பவர்களுக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மசோதா பார்லிமென்டில் நிறைவேறியது.

இந்நிலையில், நாட்டின் 80 வது சுதந்திர தினம் வரும் சனிக்கிழமை ( ஆகஸ்ட் 15) நாடு முழுதும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. அன்றைய தினம் முதல்முறையாக, பிரதமர் மோடி உரைக்கு முன்னர் வந்தே மாதரம் பாடல் இசைக்கப்பட உள்ளது.

இது தொடர்பாக மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: பிரதமர் மோடி செங்கோட்டைக்கு வந்த பிறகு, தேசிய பாடல் இசைக்கப்படும். பிறகு தேசியக்கொடி ஏற்றப்படும். பிறகு தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் சுதந்திர தினத்திற்கான அழைப்பிதழில் வந்தே மாதரம் பாடல் முழுவதுமாக அச்சிடப்பட்டு உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us