முதுமலை வனப்பகுதியில் அத்துமீறிய வன்னியரசு: நடவடிக்கை எடுக்க வலுக்கும் கோரிக்கை
முதுமலை வனப்பகுதியில் அத்துமீறிய வன்னியரசு: நடவடிக்கை எடுக்க வலுக்கும் கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:57 PM
சென்னை:
முதுமலையில் அரசு விழாவுக்கு வந்த சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு, வனவிலங்குகளுக்கு தொல்லை செய்யும் வகையில் வீடியோ எடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தலைவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கை
பாஜ தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி:
வன்னியரசு பதிவேற்றிய இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களில், வாகனங்களிலிருந்து இறங்குதல், காப்பகத்திற்குள் நடந்து செல்லுதல், வனத்துறை வாகனத்தின் மீது அமர்ந்து புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தது, புலி மற்றும் யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளை அருகில் சென்று பார்த்தது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தின் தெளிவான விதிகளுக்கு முரணானவை. எந்த ஒரு பயணியும் வாகனத்திலிருந்து இறங்கக்கூடாது, விலங்குகளைத் துரத்தவோ அருகில் செல்லவோ கூடாது, தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகளில் கால்நடையாக நுழையக்கூடாது என்று விதிகள் சொல்கின்றன. இந்த விதிகள் வனவிலங்குகள் மற்றும் மக்கள் இருவரையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில், வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமல்படுத்தப்படுகின்றன.
சாதாரண மக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் இதே போன்ற விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் மற்றும் வழக்குகளை எதிர்கொள்கின்றனர். அதே சட்டங்கள் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கும் பொருந்தும். வனத்துறை ஊழியர்களால் வன்னி அரசுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சுற்றுலாவில், பாதுகாக்கப்பட்ட புலிகள் காப்பகத்தில் வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்துள்ளதை அவரின் பதிவுகளே காட்டுகின்றன. வனத்துறை ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் தங்களின் கடமையிலிருந்து தவறியுள்ளார்கள்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தமிழ்நாடு வனத்துறையும், மாநில அரசும் வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தி, விதிகள் மீறப்பட்டதா என்பதை கண்டறிந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கோருகிறேன். பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்காக சமரசம் செய்து கொள்வது குற்றமே.
அமமுக பொதுச் தினகரன்
முதுமலை வனப்பகுதியில் புலியையே விரட்டிச் சென்றதா சிறுத்தை? - சமூகநீதிப் போராளிகளையும் விட்டுவைக்காத தற்குறிகளின் Reels மோகம்!
வன்னியரசு செயல், சமூகநீதிப் போராளிகளுக்கு பெருத்த அவமானத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வனத்துறைக்கும், வனப்பகுதிகளுக்கும் நேரடித் தொடர்பில்லாத வன்னியரசு, வனத்துறை அதிகாரிகள் படைசூழ வனப்பகுதிக்குள் எவ்வாறு வலம் வந்தார் என்ற கேள்வி ஒருபுறம் எழுந்துள்ள நிலையில், வனவிலங்குகளை அச்சுறுத்தும் வகையிலான செயல்களில் அவர் ஈடுபடுவதற்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் அனுமதித்தது பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது.
தவெக ஆட்சியில் ஆளுங்கட்சியினரின் நிர்வாகிகள் தொடங்கி, எம்எல்ஏக்கள், முதல்வர் வரை அனைவரும் ரீல்ஸ் மோகத்தில் மூழ்கித் திளைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஆட்சியில் பங்கெடுத்துள்ள விசிக அமைச்சரும் தனது பங்கிற்கு ரீல்ஸ் எடுத்தே தீர வேண்டும் என்பதற்காக,வனவிலங்குகளின் இயல்பான அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் கேள்விக்குறியாக்கும் செயல்களில் இறங்கிவிட்டாரோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
அமைச்சராக இருந்தால் வனவிலங்குகளை விரட்டுவதற்கும், அவற்றின் இயல்பான வாழ்விடங்களுக்குள் அத்துமீறி நுழைவதற்கும் ஏதேனும் சிறப்புச் சட்ட விலக்கு இருக்கிறதா? வனவிலங்குகளைத் துன்புறுத்துவோர் மீது பாயும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், அமைச்சர் வன்னியரசு மீதும் பாயுமா? என்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன.
எனவே, முதுமலை வனப்பகுதிக்குள் நுழைந்து வனவிலங்குகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் அத்துமீறியதாக வன்னியரசு மீது எழுந்துள்ள புகார் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, விதிமீறல்கள் உறுதி செய்யப்பட்டால், அமைச்சர் உட்பட இதற்குத் துணைபோன அனைத்து வனத்துறை அதிகாரிகள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலவர் ஜோசப் விஜயை வலியுறுத்துகிறேன்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.