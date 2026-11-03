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-நமது நிருபர்-
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் தாலுகா, வெங்கடம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பி.தாமோதரன். இவருக்கு சொந்தமான நிலத்திற்கு பட்டா வழங்க கோரி, விஏஓ சேர்ம பாண்டியனை அணுகினார். பட்டா வழங்க ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். பிறகு ரூ.4,000 லஞ்சம் கொடுக்குமாறு கூறி இருக்கிறார்.
லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தாமோதரன் தென்காசி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
இன்று (நவம்பர் 03) தாமோதரன், போலீசார் வழங்கிய ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.4,000 பணத்தை சேர்ம பாண்டியனிடம் கொடுத்தார்.
அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் சேர்ம பாண்டியனை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.
பட்டா வழங்க ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓ கைது
பட்டா வழங்க ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓ கைது
ADDED : நவ 03, 2026 02:48 PM
ADDED : நவ 03, 2026 02:48 PM
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-நமது நிருபர்-
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் தாலுகா, வெங்கடம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பி.தாமோதரன். இவருக்கு சொந்தமான நிலத்திற்கு பட்டா வழங்க கோரி, விஏஓ சேர்ம பாண்டியனை அணுகினார். பட்டா வழங்க ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். பிறகு ரூ.4,000 லஞ்சம் கொடுக்குமாறு கூறி இருக்கிறார்.
லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தாமோதரன் தென்காசி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
இன்று (நவம்பர் 03) தாமோதரன், போலீசார் வழங்கிய ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.4,000 பணத்தை சேர்ம பாண்டியனிடம் கொடுத்தார்.
அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் சேர்ம பாண்டியனை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.