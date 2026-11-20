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நமது நிருபர்
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அடுத்த அங்குசெட்டிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜ்,38; இவர் தனது மனைவி பெயரில் வீடு வாங்கினார். அந்த வீட்டின் மின் இணைப்பை தனது மனைவி பெயரில் மாற்றிட மின்வாரிய அலுவலகம் சென்ற போது வி.ஏ.ஒ.விடம் சான்றிதழ் பெற்று வர கூறினர்.
நாகராஜ், அங்குசெட்டிப்பாளையம் விஏஓ ரகுவிடம் சென்று கேட்டபோது ஏதேதோ காரணம் கூறி அலைக்கழித்து வந்துள்ளார். மின் இணைப்புக்கு சான்று வழங்க நாகராஜியிடம், வி.ஏ.ஓ., ரகு ரூ.1,000 லஞ்சம் கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வருவாய் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மின் இணைப்புக்கு சான்று வழங்க ரூ.1000 லஞ்சம் கேட்ட விஏஓ; வீடியோ வைரலானதால் சிக்கினார்!
மின் இணைப்புக்கு சான்று வழங்க ரூ.1000 லஞ்சம் கேட்ட விஏஓ; வீடியோ வைரலானதால் சிக்கினார்!
ADDED : நவ 20, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:34 PM
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நமது நிருபர்
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அடுத்த அங்குசெட்டிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜ்,38; இவர் தனது மனைவி பெயரில் வீடு வாங்கினார். அந்த வீட்டின் மின் இணைப்பை தனது மனைவி பெயரில் மாற்றிட மின்வாரிய அலுவலகம் சென்ற போது வி.ஏ.ஒ.விடம் சான்றிதழ் பெற்று வர கூறினர்.
நாகராஜ், அங்குசெட்டிப்பாளையம் விஏஓ ரகுவிடம் சென்று கேட்டபோது ஏதேதோ காரணம் கூறி அலைக்கழித்து வந்துள்ளார். மின் இணைப்புக்கு சான்று வழங்க நாகராஜியிடம், வி.ஏ.ஓ., ரகு ரூ.1,000 லஞ்சம் கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வருவாய் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.