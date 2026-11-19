புலிகள் காப்பகத்தில் அத்துமீறிய வன்னியரசு: விசாரணைக்கு கர்நாடக அரசு உத்தரவு
புலிகள் காப்பகத்தில் அத்துமீறிய வன்னியரசு: விசாரணைக்கு கர்நாடக அரசு உத்தரவு
ADDED : நவ 19, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:54 PM
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த தமிழக அமைச்சர் வன்னியரசு, நவம்பர் 10ம் தேதி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்துக்கு சென்றார். கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்தில் காட்டு யானைக்கு மிக அருகில் சென்றார். இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், புலியை விரட்டுவது போலவும், காட்டு யானைக்கு அருகே நின்று பார்த்த காட்சிகளும் இடம்பெற்று இருந்தன.
புலிகள் காப்பகத்தில் கடும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ள நிலையில், அதனை வன்னியரசு மீறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பல கட்சித் தலைவர்கள் வன்னியரசுவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக வனத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி கூறியதாவது:
இந்த வீடியோவை எனது கவனத்திற்கு சமூக ஊடக குழுவினர் கொண்டு வந்தனர். அந்த வீடியோவில் வாகனங்களின் பதிவெண் உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெளிவாக பதிவாகி உள்ளன. இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டேன். வனப்பாதுகாப்பு முதன்மை செயலர் மற்றும் டிஜிபிக்கு கடிதம் எழுதுவேன். யார் எந்த பதவியில் இருந்தாலும் வனத்துறை விதிமுறைகள் அனைவருக்கும் பொருந்தும். பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் விதிமுறைகளை மீறி யாரும் செயல்பட முடியாது எனக்கூறினார்.