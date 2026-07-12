15 இந்தியர்களின் உயிரைப் பறித்த வியட்நாம் படகு விபத்து; கேப்டன் கைது
15 இந்தியர்களின் உயிரைப் பறித்த வியட்நாம் படகு விபத்து; கேப்டன் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:24 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:24 PM
ஹனோய்: வியட்நாமில் 15 இந்தியர்களின் உயிரைப் பறித்த படகு விபத்து தொடர்பாக, அந்தப் படகை ஓட்டிய கேப்டனை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
வியட்நாமின் தெற்கு பு கியூக் தீவில் நேற்று (ஜூலை 11) இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் 32 பேர், வியட்நாமைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள் 3 பேர் மற்றும் ஒரு சுற்றுலா வழிகாட்டி ஆகியோரை ஏற்றிச் சென்ற படகு, கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் 15 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். எஞ்சிய இந்தி சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்பட 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்து வந்த தெற்கு அன் ஜியாங் மாகாண போலீசார், விபத்துக்குள்ளான படகை ஓட்டிச் சென்ற 57 வயது கேப்டனை கைது செய்துள்ளனர். விபத்து தொடர்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, இந்த விபத்தில் உயிர் தப்பிய இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் 15 பேர், மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு தாயகம் திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ள ஒருவர் பு கியூக்கில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உயிரிழந்த 15 பேரின் உடல்களும் விரைவில் இந்தியாவுக்குக் கொண்டு செல்லப்படும் என்று இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது.
இந்தப் படகு விபத்திற்குப் பிறகு, பல சுற்றுலா நிறுவனங்கள் தீவுகளுக்கு இடையேயான அதிவேகப் படகு சேவைகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்க்் தெரிவித்தள்ளன.