தீமைகள் அழிந்து நன்மைகள் பெருகும் வெற்றித் திருநாள்; மக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் தீபாவளி வாழ்த்து
தீமைகள் அழிந்து நன்மைகள் பெருகும் வெற்றித் திருநாள்; மக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் தீபாவளி வாழ்த்து
UPDATED : நவ 07, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:10 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 05:11 PM ADDED : நவ 07, 2026 05:10 PM
சென்னை: நாளை (நவ.,8) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மக்களுக்கு முதல்வர் விஜய் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; மக்கள் மனங்களில் புதிய நம்பிக்கையையும், புத்துணர்வையும், மகிழ்ச்சியையும் மலரச் செய்யும் தீபாவளித் திருநாளில், அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகள்!
இருள் நீங்கி ஒளி பிறக்கும் நாளாகவும், தீமைகள் அழிந்து நன்மைகள் பெருகும் வெற்றித் திருநாளாகவும் கொண்டாடப்படும் தீபாவளிப் பண்டிகையைப் பாதுகாப்போடும், மிகுந்த உற்சாகத்தோடும் கொண்டாடி, அளவற்ற அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்வோம்.
இல்லங்கள்தோறும் ஆனந்தம் பெருகி, அனைவரின் வாழ்விலும் புது நம்பிக்கை பிறந்து, உற்சாகம் பொங்கிப் பெருகும் நாளாக இத்திருநாள் அமையட்டும், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.