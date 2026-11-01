நிதியமைச்சகம் வேண்டும்: விஜய்க்கு ராகுல் வேண்டுகோள்?
நிதியமைச்சகம் வேண்டும்: விஜய்க்கு ராகுல் வேண்டுகோள்?
UPDATED : நவ 01, 2026 01:47 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:46 AM
UPDATED : நவ 01, 2026 01:47 AM ADDED : நவ 01, 2026 01:46 AM
புதுடில்லி: டில்லி காங்., வட்டாரத்தில், தமிழகம் தொடர்பான ஒரு விஷயம் விவாதிக்கப்படுகிறது. 'கூட்டணியில் உள்ள எங்களுக்கு நிதி அமைச்சகத்தை தர வேண்டும்' என, த.வெ.க., தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான விஜயிடம், காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் வேண்டுகோள் விடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. 'இது கட்சியை வளர்ப்பதற்கும், த.வெ.க.,வின் பொருளாதார கொள்கையை சீரான வழியில் எடுத்துச் செல்லவும் உதவும்' என, ராகுல் விஜயிடம் சொன்னாராம். இதற்கு விஜய், 'பார்க்கலாம்' என, பதில் சொன்னதாக, 'கிசுகிசு'க்கப்படுகிறது.
ஆனால், காங்., - எம்.பி., ஒருவர், 'நான் தான், தமிழகத்தின் அடுத்த நிதி அமைச்சர்' என, டில்லியில் சொல்லிக்கொண்டு திரிகிறாராம். தி.மு.க., ஆட்சியில் இருந்த போது, தமிழக அரசு ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கியுள்ளது. 'தி.மு.க., ஒரு கடன்கார கட்சி' என சொன்னவர், இந்த எம்.பி., அப்போது தி.மு.க., கூட்டணியில் இருந்த காங்., - ம.தி.மு.க., இந்த எம்.பி.,யை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் அமைதி காத்தது.
ஆனால் இப்போது, அந்த எம்.பி., ஒரு பொருளாதார நிபுணர் என, புகழ்கின்றனர். ராகுலின் வேண்டுகோளை முதல்வர் விஜய் ஏற்பாரா? அப்படியானால், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனின் கதி என்னவாகும்?