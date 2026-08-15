செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் வார்டன் மீது தாக்குதல்; 11 பேர் தப்பியோட்டம்
செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் வார்டன் மீது தாக்குதல்; 11 பேர் தப்பியோட்டம்
ADDED : ஆக 15, 2026 07:54 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 07:54 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்த, குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய சிறுவர்கள் 11 பேர் வார்டனை தாக்கி விட்டு தப்பியோடியுள்ளனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது; : செங்கல்பட்டு சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் திருட்டு, கொள்ளை, போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் கொலை வழக்குகளில் தொடர்புடைய சிறார்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். நேற்றிரவு வார்டனை தாக்கி விட்டு, அவரை ஒரு அறைக்குள் தள்ளி, கதவைப் பூட்டிவிட்டு, 11 சிறுவர்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த செங்கல்பட்டு போலீசார் விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஐமான் ஜமால் கூர்நோக்குப் பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.
தப்பியோடிய சிறுவர்களைத் தேடும் பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. தப்பியோடிய 11 பேரில் ஒருவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். மீதமுள்ள 10 பேரைப் பிடிப்பதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. மிகவும் பழமை வாய்ந்த இந்தச் சீர்திருத்தப் பள்ளியில் கடந்த 8 மாதங்களில் மட்டும் 3வது முறையாக சிறுவர்கள் தப்பியோடியுள்ளனர். கடந்த ஜூலை மாதம், 12 சிறுவர்கள் தப்பியோடிய நிலையில், அவர்கள் பொதுமக்களைத் தாக்கி பைக்குகள் மற்றும் செல்போன்களைப் பறித்துச் சென்றனர். பின்னர், சிறப்புப் படைகள் அவர்களைக் கோவை மற்றும் சென்னையில் மடக்கி பிடித்தனர். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.