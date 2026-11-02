48 ஆண்டுகளாகத் தண்ணீரே குடிக்காத வாரன் பபெட்; யார் இவர் தெரியுமா!
48 ஆண்டுகளாகத் தண்ணீரே குடிக்காத வாரன் பபெட்; யார் இவர் தெரியுமா!
ADDED : நவ 02, 2026 04:19 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:19 PM
நமது சிறப்பு நிருபர்
உலகப் புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளர் வாரன் பபெட் கடந்த 48 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தனித்தனியாக சுத்தமான தண்ணீரை அருந்தியதில்லை என்று சக கோடீஸ்வரரான பில் அக்மேன் ஒரு நேர்காணலில் ஆச்சரியமான தகவலை தெரிவித்துள்ளார். பில் அக்மேன் தனது வீட்டில் நடத்திய விருந்து ஒன்றின்போது, வாரன் பபெட்டிடம் தண்ணீர் வேண்டுமா என்று கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு அவர், தான் 48 ஆண்டுகளாகத் தண்ணீர் குடித்ததில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
என்ன குடிக்கிறார்?
தண்ணீருக்குப் பதிலாக அவர் 'செர்ரி கோக்' மற்றும் பிற கோகோ கோலா பானங்களையே விரும்பி அருந்துகிறார். அவர் தினசரி ஐந்து கேன்கள் வரை கோகோ கோலா பானங்களை அருந்துவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இளமைக்காலத்தில் பெப்சி மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்த அவர், பின்னர் 1980களில் கோகோ கோலாவுக்கு மாறினார்.
குளிர்பானங்கள் மீது பபெட்டுக்கு இருக்கும் பிரியம் நன்கு அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். 2015ம் ஆண்டு பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில் , அவர் தினமும் குறைந்தது ஐந்து முறை 12 அவுன்ஸ் கோகோ கோலா அருந்துகிறேன். ஒரு நாளைக்குத் தான் 2,700 கலோரிகளை உட்கொண்டால், அதில் கால் பங்கு அந்தப் பானத்திலிருந்து வருவதாகவும் நகைச்சுவையாக கூறியிருந்தார்.
யார் இந்த வாரன் பபெட்?
* உலகப் பெரும் பணக்காரர்களின் ஒருவரான வாரன் பபெட், தனது 'பெர்க்ஷயர்' நிறுவன பங்குகளில் பாதிக்கு மேல் அறக்கட்டளைக்கு எழுதிக் கொடுத்தவர்.
* பங்குச்சந்தை பிதாமகன் என அறியப்படும் முதலீட்டாளர் வாரன் பபெட் மந்தநிலையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்த மதிப்புமிக்க அனுபத்தை பல ஆண்டுகளாக முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார். இவர் பங்குச்சந்தையை நன்கு கணித்து முதலீடு செய்து அதிக லாபத்தை சம்பாதித்தவர்.
* இவரை பின்பற்றி பலர் முதலீடு செய்வதும் உண்டு. ஆனால் இவரைப் போல் கணித்து யாராலும் முதலீடு செய்து லாபம் பெற முடியாது. அந்த அளவுக்கு பங்குச்சந்தையில் அதிக அனுபவம் கொண்டவர் என்பது நாம் எல்லாரும் அறிந்தவை.
* 96 வயதாகும் வாரன் பபெட்டின் மொத்த சொத்து மதிப்பு, 13 லட்சம் கோடி ரூபாய். இவர் இளம் முதலீட்டாளர்களுக்கு பல முக்கிய தொழில் நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்துள்ளார்.
* இவரது பாதையைப் பின்பற்றி, இவரது அறிவுரையை கேட்டு பங்குச்சந்தையில் சாதித்த இளம் முதலீட்டாளர்களும் ஏராளமானோர் உண்டு.