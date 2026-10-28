ரூ.9,500 கோடி தருகிறோம்; தாக்குதல்களை நிறுத்துங்க..: ஹவுதியுடன் சவுதி டீல்
ரூ.9,500 கோடி தருகிறோம்; தாக்குதல்களை நிறுத்துங்க..: ஹவுதியுடன் சவுதி டீல்
ADDED : அக் 28, 2026 04:21 AM
ADDED : அக் 28, 2026 04:21 AM
ரியாத்: தங்கள் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்த, ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கு, ஈரான் வாயிலாக, 9,500 கோடி ரூபாய் வழங்க, சவுதி அரேபியா முன் வந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
மேற்காசிய நாடான ஏமன் அரசுக்கும், அந்நாட்டில் உள்ள ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது. ஏமன் அரசுக்கு, மற்றொரு மேற்காசிய நாடான சவுதி அரேபியா ஆதரவளித்து வருகிறது. ஹவுதி அமைப்புக்கு ஈரான் ஆதரவளித்து வருகிறது.
ஏமனின் முக்கிய பகுதிகளை, ஹவுதி அமைப்பு சமீபத்தில் கைப்பற்றியது. இதையடுத்து, ஹவுதிக்கு எதிராக ஏமன் அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளில் இறங்கியது. அதற்கு, சவுதி அரேபியாவும் உதவியது. இதைத் தொடர்ந்து, சவுதி அரேபியா மீது ஹவுதி அமைப்பு தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள், எண்ணெய் ஆலைகள் மீது ஹவுதி ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தங்கள் நாட்டின் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்த, ஈரான் நாட்டின் மத்தியஸ்தத்துடன், ஹவுதி அமைப்புக்கு, 9,500 கோடி ரூபாய் பணம் வழங்க சவுதி அரேபியா முன் வந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.