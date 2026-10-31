விவாதிக்க நாங்கள் தயார்; மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை: ராகுலுக்கு அமித்ஷா சவால்
விவாதிக்க நாங்கள் தயார்; மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை: ராகுலுக்கு அமித்ஷா சவால்
ADDED : அக் 31, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:41 PM
புதுடில்லி: தலைமைத் தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பேரணி நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், ராகுல், அகிலேஷுக்கு அமித் ஷா சவால் விடுத்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக விவாதிக்க பார்லிமென்ட்டின் சிறப்புக் கூட்டத்தை கூட்டுமாறு லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் மற்றும் சமாஜ்வாதி எம்.பி., அகிலேஷ் யாதவுக்கு சவால் விடுக்கிறேன். விவாதிக்க நாங்கள் தயார். எங்களிடம் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. இந்த விவாதத்திற்கு ராகுல் சம்மதிக்க மாட்டார்.
அவர் பார்லிமென்டில் இந்தப் பிரச்னையை ஒருபோதும் விவாதிக்க மாட்டார், மாறாக தெருவில் கலவரத்தை உருவாக்குவார். தேர்தல் கமிஷனிற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை. ஆனால் அவர்கள் விவாதத்தை விரும்பவில்லை; தெருக்களில் நாடகத்தையே விரும்புகிறார்கள்.
அகிலேஷ் யாதவ், ராகுலால் தங்கள் கட்சியை ஆட்சிக்குக் கொண்டுவர முடியவில்லை. போட்டியில் தோற்ற பிறகு, அவர்கள் நடுவர் மீது பழி சுமத்தி, வாக்குத் திருட்டு நடந்ததாகக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். இவ்வாறு அமித்ஷா கூறினார்.