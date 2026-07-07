எங்களுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு உள்ளது: அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேல் நெத்தியடி
எங்களுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு உள்ளது: அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேல் நெத்தியடி
ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:20 AM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:20 AM
ஜெருசலேம்: 'இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்காவை தவிர வலிமையான நட்பு நாடு யாருமில்லை' என்று அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்ஸ் கூறிய கருத்துக்கு, இஸ்ரேலின் மிகப்பெரிய ஆதரவாளராக இந்தியா உள்ளது என இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குறிப்பிட்டார்.
மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் இணைந்து மற்றொரு மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீது போர் தொடுத்தன. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே வலுவான நட்பு உள்ளது. மேலும் பாலஸ்தீனம் மீதான இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா ஆதரவாக இருந்தது.
ஆனால், ஈரானுக்கு எதிரான போரை நிறுத்துவது, அமைதி பேச்சு போன்றவற்றில் இஸ்ரேலை அமெரிக்கா கலந்தாலோசிக்கவில்லை. 'நாங்கள் சொல்வதுபடி இஸ்ரேல் செயல்படும்' என, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறி வந்தார்.
இந்நிலையில், 'இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்காவை தவிர சக்திவாய்ந்த நட்பு நாடு வேறு யாருமில்லை' என, அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்ஸ் சமீபத்தில் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், 'அமெரிக்க துணை அதிபர் வான்சை நான் மதிக்கிறேன். அதற்காக, அவரது அனைத்து கருத்துகளையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எங்களுக்கு வேறு சில நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு, 140 கோடி மக்களை கொண்ட இந்தியாவை கூற முடியும்.
அங்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கிறது தெரியுமா? என் முகநுால் பக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்' என, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கூறியுள்ளார்.