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'வீ த லீடர்ஸ்' விழிப்புணர்வு மாநாடு ; பொள்ளாச்சியில் இன்று நடக்கிறது

'வீ த லீடர்ஸ்' விழிப்புணர்வு மாநாடு ; பொள்ளாச்சியில் இன்று நடக்கிறது

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:52 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:52 AM

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பொள்ளாச்சி: 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில், 'போதையில்லா தமிழகம்' விழிப்புணர்வு மாநாடு, பொள்ளாச்சி அருகே ஆச்சிப்பட்டியில் இன்று மாலை, 4:00 மணிக்கு, நடக்கிறது; அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்று பேசுகிறார்.

மாநாடு முகப்பு பகுதி, ஆழியாறு அணை, தென்னை மரங்கள் போன்று படங்கள் வைத்து அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. அரங்குக்குள், 20 ஆயிரம் பேர் அமரும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வெளியில் இருந்து பார்க்கும் வகையில், 'எல்.இ.டி.,' திரைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. மாலை, விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி யுடன் துவங்குகிறது.

பா.ஜ.,வில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை, 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு துவங்கிய பின், அவரது தலைமையில் பொள்ளாச்சியில் முதல் மாநாடு நடக்கிறது. இதனால், மாநிலம் முழுவதும் இருந்து, அமைப்பினர் பங்கேற்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டுள்ளன.

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