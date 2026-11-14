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வளமிக்க தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்: குழந்தைகள் தினத்தில் முதல்வர் விஜய் உறுதி

வளமிக்க தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்: குழந்தைகள் தினத்தில் முதல்வர் விஜய் உறுதி

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:42 PM

ADDED : நவ 14, 2026 10:50 AM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:42 PM ADDED : நவ 14, 2026 10:50 AM

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சென்னை: குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி வாழ்த்து தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் முதல்வர் விஜய் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது பதிவு: இந்தியாவின் முதல் பிரதமரும், குழந்தைகள் மீது அளவற்ற அன்பு கொண்டவருமான பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த நாளை குழந்தைகள் தினமாகக் கொண்டாடும் இந்நன்னாளில், என் அன்பிற்குரிய குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கல்வி, தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி, அறிவியல் முன்னேற்றம், ஜனநாயக மாண்புகளைப் பாதுகாத்தல், சமூக நீதியை நிலைநாட்டுதல், மதச்சார்பின்மையைப் பேணுதல் எனப் பல்வேறு துறைகளிலும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் செயல்பட்டு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்ட பெருமைக்குரியவர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு ஆவார்.

“இன்றைய குழந்தைகளே நாட்டின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் சிற்பிகள்” என்ற பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் சிந்தனைக்கேற்ப, குழந்தைகளின் தனித் திறமைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளையும், உரிய களத்தையும் அமைத்துத் தந்து, அவர்களின் கனவுகளுக்குச் சிறகளித்து, வெற்றி வானில் உலாவரச் செய்வோம்.

வளமிக்க தமிழகத்தையும், ஆற்றல்மிகு இந்தியாவையும் உருவாக்கிடுவோம். இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துகள். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.

புதிய சிகரங்கள்!

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''வண்ணக் கனவுகளோடு சிறகடிக்கும் நம் செல்லக் குழந்தைகள், ஒவ்வொரு துறையிலும் புதிய சிகரங்களைத் தொடட்டும். அன்பும், நல்ல வழிகாட்டுதலும் கொடுத்து அவர்களின் பாதையை அழகாக்குவோம். ​என் அன்பிற்குரிய குழந்தைகள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துகள்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சமமான வாய்ப்பு!

வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ''அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக வாழும் நாடே, வளமான நாடு. குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கும், திறமைகளுக்கும் ஊக்கமளித்து, அச்சமின்றி மகிழ்ச்சியாக வளர வழிவகுப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அன்பும், பாதுகாப்பும், தரமான கல்வியும், விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பும் சமமாகக் கிடைப்பதை உறுதி செய்வோம்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.



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