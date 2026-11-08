ஷேக் ஹசீனாவை சட்டப்படி கையாள்வோம்; வங்கதேச அமைச்சர் திட்டவட்டம்
ஷேக் ஹசீனாவை சட்டப்படி கையாள்வோம்; வங்கதேச அமைச்சர் திட்டவட்டம்
ADDED : நவ 08, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 08, 2026 08:39 PM
-நமது நிருபர்-
2024ல் மாணவர்கள் தலைமையில் இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து அவர் ஆட்சியில் இருந்து அகற்றப்பட்டார். இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்த அவர், இங்கேயே தங்கியுள்ளார்.
வங்கதேச சிறப்பு தீர்ப்பாயம், மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக ஹசீனாவுக்கு கடந்த ஆண்டு மரண தண்டனை விதித்தது. அவரை நாடு கடத்தி ஒப்படைக்குமாறு வங்கதேச அரசு பலமுறை மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது.
என்னை கொன்றாலும் பரவாயில்லை; அடுத்த மாதம் நாடு திரும்புவேன் என ஷேக் ஹசீனா உறுதி அளித்துள்ளார். இன்று (நவம்பர் 08) டாக்காவில் நிருபர்களிடம் வங்கதேச சட்டத்துறை அமைச்சர் முகமது அசதுஸ்ஸமான் கூறியதாவது:
என்னைப் பொறுத்தவரை, ஷேக் ஹசீனா ஒரு குற்றவாளி. எங்கள் நீதிமன்றத்தால் தண்டனை அளிக்கப்பட்ட ஒரு குற்றவாளி. எங்களுக்கு, இதுதான் அவருடைய அடையாளம், உணர்ச்சிகளுக்கு இடமளிக்காமல், இந்த விவகாரம் சட்டப்படி கையாளப்படும்.
இது இந்திய அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஒப்படைப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், நாங்கள் அவர்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். வங்கதேசத்துக்கு ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்துமாறு இந்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.