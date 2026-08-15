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ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை எப்போது திறப்பது, மூடுவது என்பதை நாங்களே முடிவு செய்வோம்: அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் பதிலடி

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை எப்போது திறப்பது, மூடுவது என்பதை நாங்களே முடிவு செய்வோம்: அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் பதிலடி

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ADDED : ஆக 15, 2026 10:24 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 10:24 PM

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டெஹ்ரான்: ஹார்முஸ் ஜலசந்தி எங்களின் உத்தரவுக்கு மட்டுமே மூடப்பட்டு திறக்கப்படும் என்று அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் பதிலடி தந்துள்ளது.

அமெரிக்கா, ஈரான் போருக்கு மத்தியில் சர்வதேச கடல்வழி எரிபொருள் விநியோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்ற அமெரிக்கா முயற்சித்து வருகிறது. ஹார்முஸ் பகுதியை விரைவில் கைப்பற்றி, அமெரிக்காவின் பகுதியாக அறிவிக்க இருப்பதாக டிரம்ப் கூறி வருகிறார்.

இந் நிலையில் டிரம்ப் பேச்சுக்கு ஈரான் பதில் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து ஈரான் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் கசெம் கரிபாபாதி கூறி உள்ளதாவது;

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி ஈரானைச் சேர்ந்தது. அது ஈரானிடமே உள்ளது. ஈரானிடம் தான் என்றும் நிலைத்திருக்கும். ஈரானின் உத்தரவுகளுக்கு மட்டுமே மூடப்படும், திறக்கப்படும். உங்கள்(டிரம்ப்) தோல்வியை ஒப்புக் கொள்ளாத வரை முடக்கம் தொடரும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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