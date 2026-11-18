வஉசியின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி முன்னேற்றத்திற்குப் பாடுபடுவோம்; முதல்வர் விஜய் உறுதி
வஉசியின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி முன்னேற்றத்திற்குப் பாடுபடுவோம்; முதல்வர் விஜய் உறுதி
ADDED : நவ 18, 2026 11:06 AM
ADDED : நவ 18, 2026 11:06 AM
சென்னை: வ.உ.சிதம்பரனார் நினைவு நாளில், அவரது தியாகத்தையும் நாட்டுப்பற்றையும் முதல்வர் விஜய் பாராட்டியுள்ளார்.
முதல்வர் விஜய் அறிக்கை: ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், சுதேசிக் கப்பல் போக்குவரத்தைத் தொடங்கியவருமான 'கப்பலோட்டிய தமிழன்' வ.உ. சிதம்பரனாரின் நினைவு நாளில் அவரது இணையற்ற தியாகத்திற்கும், நாட்டுப்பற்றிற்கும் எனது வீரவணக்கங்கள்.
தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காகவே தனது சொத்துகளையெல்லாம் இழந்து, சிறைக் கொடுமைகளை அனுபவித்த வ.உ.சிதம்பரனாரின் துணிச்சலும், தன்மானமும், தமிழ்மொழி மற்றும் தாய்நாட்டின் மீது கொண்ட பற்றும், தொழிலாளர்கள் மீது அவர் கொண்டிருந்த அக்கறையும் என்றும் நமக்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாகத் திகழும்.
சுதேசி உணர்வையும், சுயசார்பு சிந்தனையையும், நாட்டுப்பற்றையும் மக்கள் மனங்களில் விதைத்த வ.உ.சிதம்பரனாரின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்குப் பாடுபடுவோம்.
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அறிக்கை: நம் நாட்டின் விடுதலைக் கனவுகளுக்குத் திசைகாட்டிய கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ.சிதம்பரனாருக்குப் புகழ்வணக்கம்; சுதேசிக் கப்பலைச் செலுத்தியவர்; உழைக்கும் மக்களின் உரிமைக்காகக் குரல்கொடுத்தவர்; செக்கிழுத்துச் சிதைக்கப்பட்டபோதும் சிந்தனையில் சுதந்திரத்தைச் சுமந்தவர்; சிறைக்கொட்டடியிலும் செந்தமிழைச் செழிக்கச் செய்தவர்.
நமது திராவிட மாடல் அரசில், அத்தகைய தியாகச் செம்மலின் புகழைப் போற்றி, அவரது சிந்தனைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்துச் செல்லப் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டோம்; அந்த முயற்சிகளுக்குத் தற்போதுள்ள 'U-Turn' அரசில் எக்காரணம் கொண்டும் தொய்வு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது. நம் மண்ணில் அவர் பதித்த கொள்கைத் தடம் காலத்தால் என்றும் அழியாது.
தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிக்கை: ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராகத் தனது வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்து, சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் அழியாத தடம் பதித்த கப்பலோட்டிய தமிழன், வ.உ. சிதம்பரனாரின் நினைவு நாள் இன்று. சுதேசி இயக்கத்தின் மூலம் இந்தியர்களிடையே சுதந்திர உணர்வைத் தூண்டி, ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு சவால் விடுத்து, சுதேசிக் கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கி இந்தியர்களின் வணிக உரிமைக்காகப் போராடிய அவரது துணிச்சலும் தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பும் என்றும் போற்றத்தக்கவை. ஆங்கிலேயர்களின் அடக்குமுறைகளையும் கொடுமைகளையும் எதிர்கொண்டும் தளராத தேசப்பற்றுடன் வாழ்ந்த அவரது தியாக வரலாறு, தலைமுறைகள் பல கடந்து அவரது புகழும் பெருமையும் என்றும் நிலைத்திருக்கும்.
வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை: இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் தனக்கெனத் தனி அத்தியாயம் படைத்த கப்பலோட்டிய தமிழன், வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை நினைவு தினம் இன்று. ஆங்கிலேயர்களின் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக, சுதேசி இயக்கத்தின் அடையாளமாகச் சுதேசிக் கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கி, இந்தியர்களின் தொழில் வலிமையையும் தன்னம்பிக்கையையும் உலகறியச் செய்தவர்.
தியாகத்தையும், துணிச்சலையும், தேசப்பற்றையும் தனது வாழ்வின் அடையாளமாகக் கொண்டிருந்தவர். அந்நிய ஆதிக்கத்திற்கு அடிபணியாமல், நாட்டின் விடுதலைக்காகத் தனது உடைமைகளையும், வாழ்வையும் அர்ப்பணித்த வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் துணிச்சலையும், தியாகத்தையும் போற்றி வணங்குகிறோம்.