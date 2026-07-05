உ.பி.,யில் பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்; நிதின் நபின் நம்பிக்கை
உ.பி.,யில் பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்; நிதின் நபின் நம்பிக்கை
ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:48 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 04:48 PM
லக்னோ: '2027ல் நாங்கள் மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் உ.பி. மாநிலத்தில் ஆட்சி அமைப்போம்' என பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் கணித்துள்ளார்.
உத்தரப் பிரதேசத்தில் இரண்டு நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிதின் நபின், வரவிருக்கும் தேர்தல் செயல் திட்டத்தை வகுப்பதற்காக, லக்னோவில் கட்சிப் பொறுப்பாளர்களையும், தேஜ கூட்டணிக் கட்சிகளையும் சந்தித்தார்.
பிறகு நிருபர்களிடம் நிதின் நபின் கூறியதாவது: 2027ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில், உத்தர பிரதேசத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு மாபெரும் வெற்றி கிடைக்கும். பிரதமர் மோடி மற்றும் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆகியோர் வெளிப்படுத்திய சேவை மனப்பான்மை, இந்தக் கூட்டணி மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதை உறுதி செய்யும்.
பாஜ தேர்தல் களத்தில் தன்னை முழுமையாக நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் அனைத்து கூட்டணிக் கட்சிகளும் உத்தரப்பிரதேசத்தை ஒரு சிறந்த மாநிலமாக மாற்றுவதற்குப் பாடுபட்டுள்ளன. 2027ல் நாங்கள் மாபெரும் பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம் என்று நான் முழு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன். இவ்வாறு நிதின் நபின் கூறினார்.