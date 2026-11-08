போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம்; வெட்டி ஜம்பம் பேசும் காங்கிரஸ்
போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம்; வெட்டி ஜம்பம் பேசும் காங்கிரஸ்
ADDED : நவ 08, 2026 04:46 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:46 PM
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் போது தன்னிச்சையாக செயல்பட்டார் என்பது தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் மீது எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு. அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று காங். உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தற்போது தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் காரணமாக போராட்டங்களை எதிர்க்கட்சிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றன. ஆனாலும் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் நீடிக்கும் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் கே.சி. வேணுகோபால் கூறி உள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது;
ஞானேஷ்குமார் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். தேர்தல் நடைமுறைகள், செயல்பாடுகள் பாரபட்சமின்றி நேர்மையாக மாற்றப்பட வேண்டும். அதன் பிறகு தான் எங்கள் போராட்டங்களில் இருந்து நாங்கள் விலகி நிற்போம். பாதியில் போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம்.
அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களில் ஊராட்சிகள் அளவில் நாடு முழுவதும் ஓட்டையும், நாட்டையும் காப்பாற்றுவோம் என்ற பிரசாரத்தில் காங்கிரஸ் இறங்கும்.
இவ்வாறு கே.சி.வேணுகோபால் கூறினார்.